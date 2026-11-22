เสียงเชียร์จาก สส. พรรคประชาชน ถึงรักชนก ศรีนอก หลังคำพิพากษา
คณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนออกมาร่วมแสดงพลังสนับสนุน ส.ส.รักชนก ศรีนอก ประธานกมธ.ติดตามงบประมาณ หลังมีการประกาศคำพิพากษา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ได้แก่ นาย วิสุทธิ์ ตันตินันท์ นาย อานันท์ อมรินทร์ และนาย รอมฎอน ปันจอร์ ออกมาแสดง solidarity และการให้กำลังใจต่อ นางสาว รักชนก ศรีนอก หรือที่รู้จักในชื่อไอซ์ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ หลังจากที่มีการออกคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเธอ
ความทรงจำและจุดเริ่มต้นของไอซ์
นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และกรรมาธิการติดตามงบประมาณ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ "ไอซ์ ที่ผมรู้จัก" โดยเล่าถึงเรื่องราวแรกเริ่มที่ทั้งสองได้พบกันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2568 ในตอนนั้นนายวิสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการติดตามงบประมาณได้เชิญไอซ์ไปพูดในงานสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรีAlso readทายนิสัยจากภาพ: คุณเป็นคนหัวแข็งหรืออ่อนไหว?
ในขณะนั้น ไอซ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สมัครที่ดูสะดุดตาแม้ว่าจะมีเหตุผลที่แตกต่างไปจากคนอื่น โดยนายวิสุทธิ์ระบุว่าเธอมีความขัดแย้งในตัวเองบ้าง แต่เมื่อได้พูดคุยสั้นๆ จะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ต้องการลงมือทำอะไรบางอย่าง แต่ก็ยังต้องการเวลาค้นหาว่าสิ่งที่ต้องการทำนั้นคืออะไร
ต่อมาภายหลังนายวิสุทธิ์ได้ติดตามข่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านสื่อต่างๆ และพบว่าไอซ์ต้องลงแข่งในเขตที่เรียกว่าน่าจะเป็นเขตที่หินที่สุดของกรุงเทพมหานคร แต่เธอก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้ ก่อนที่จะได้เจอกันอีกครั้งหลังการเลือกตั้งไม่นานนัก
การเปลี่ยนแปลงสู่ประธาน กมธ.ติดตามงบประมาณ
ที่ทำงานเดิมของนายวิสุทธิ์ได้จัดงานร่วมกับกรรมาธิการติดตามงบประมาณในชุดที่มีนายเท้งเป็นประธาน ในเวลานั้นไอซ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับคนทั่วไป ความทรงจำที่ใครๆ มักมีต่อเธอคือภาพของผู้ที่ปั่นจักรยานและล้มยักษ์จนเข้าสภาได้ นายวิสุทธิ์จึงได้พูดคุยกับเธอและถามว่าเจอสิ่งใดที่อยากทำเป็นพิเศษหรือยัง
ไอซ์ตอบว่ายังไม่แน่ใจและกำลังค้นหาอยู่ แต่แววตาของเธอเหมือนกำลังเจออะไรบางอย่างบ้างแล้ว หลังจากวันนั้นไม่นานเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เธอเข้าไปเกาะติดงบประกันสังคมแบบกัดไม่ปล่อยในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งเป็นจุดบรรจบที่ลงตัวที่สุดระหว่างแพชชัน สิ่งที่อยากทำ และเป้าหมายที่อยากเห็น
ผ่านมากว่าหลายปีนายวิสุทธิ์ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ อยู่ในกรรมาธิการติดตามงบประมาณ คณะที่เขาเคยไปพูดเมื่อ 5 ปีก่อน ส่วนไอซ์ จากผู้เข้าร่วมงานในวันนั้นกลายมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้
แนวทางการทำงานที่ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด
เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างนายกอฟ จากจังหวัดเชียงใหม่ และนายคุง จากกรุงเทพมหานครต่างก็ทราบดีว่าไอซ์พร้อมชนทุกอย่างถ้ารู้สึกว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สนว่าจะมีผลกระทบกับตัวเองบ้าง แม้บางครั้งเพื่อนร่วมงานก็แอบเป็นห่วง แต่ไอซ์ก็คือไอซ์แบบที่เราเห็น
ไอซ์ก็ร้องไห้และเจ็บปวดเป็น เธอจะกลับมาบ่นตัวเองให้เพื่อนๆ ฟังบ่อยๆ ถ้าคิดว่าทำการประชุมที่ผ่านมาเธอควรทำได้ดีกว่านี้ หรือการอภิปรายที่ไม่สามารถโน้มน้าวให้คนมาสนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนได้ แต่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามถึงเป้าหมายการทำงานของเธอ
เป้าหมายของเธอไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อตัวเอง แต่ต้องการทำเพื่อคนที่เธอเองก็ไม่รู้จัก แม้ผลคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าหลายคนจะเป็นกำลังใจให้ไอซ์ เพราะเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อประชาชน
ความเป็นมนุษย์และความอบอุ่นในใจของไอซ์
นอกเหนือจากชีวิตการทำงานไอซ์ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความใจดี เธอเป็นคนที่ไปซื้อขนมขบเคี้ยวให้เพื่อนๆ เป็นคนแรกๆ หากต้องมารวมตัวรอดูข่าวสำคัญหรือนั่งคุยงานกันยาวนาน และเป็นคนที่ไม่ยอมให้ทีมงานในจังหวัดที่เธอไปต้องชักเนื้อเรื่องค่าใช้จ่าย
โดยไม่อิดออดว่าจะกินอะไร พักที่ไหน ขอแค่ประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด ด้วยความคิดว่าไม่ควรมีใครต้องมาเจ็บตัวจากการลงมือทำงาน เธอชอบไปเจอประชาชนในพื้นที่ที่คนอื่นไม่ค่อยอยากไป และรับคำชวนไปทำกิจกรรมในจังหวัดชายแดนใต้ทันที
ไอซ์ยังบอกว่าถ้าไม่โดนอะไรก็อยากจะไปแม่ฮ่องสอนพร้อมทีม หลังจากที่นายวิสุทธิ์ได้เล่าเรื่องงานแฮ็กงบประมาณและความอบอุ่นของคนที่นั่น แม้ว่ามันจะหมายถึงการเดินทางขึ้นลงเขาไปอีกหกชั่วโมงจากจังหวัดเชียงใหม่
กำลังใจจากเพื่อน สส. พรรคประชาชน
นอกจากนายวิสุทธิ์แล้ว นายอานันท์ อมรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคประชาชน ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเช่นกัน โดยระบุข้อความว่า "พายุฟ้า ครืน ข่มคุกคราม เดือนลับยามแผ่นดินมึดหม่น ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย" พร้อมอ้างอิงเครดิตผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์
นายอานันท์ได้ส่งกำลังใจถึงไอซ์โดยระบุข้อความว่า "รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork" ซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพรรคและการสนับสนุนต่อประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ
ด้านนายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเช่นกัน โดยระบุว่า "เป็นกำลังใจให้ รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ครับ" และชื่นชมงานการเมืองที่แน่วแน่มุ่งมั่นของไอซ์
นายรอมฎอนกล่าวเพิ่มเติมว่างานการเมืองของไอซ์สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย ซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานของเธอ โดยแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและกำลังใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคเดียวกันที่มีต่อเธออย่างแน่นแฟ้น
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics