TH
Advertisement
Crime

เสาไฟฟ้าพังสะเดา-นาหม่อม เจอ EOD ตรวจสอบพร้อมจับToyota Vios疑凶

thestandardth#16 in ประเทศไทย
เสาไฟฟ้าพังสะเดา-นาหม่อม เจอ EOD ตรวจสอบพร้อมจับToyota Vios疑凶
กอ.รมน.ภาค 4 สน. · อำเภอสะเดา · อำเภอนาหม่อม
Advertisement

เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่เสาไฟฟ้าล้มที่อำเภอสะเดาและอำเภอนาหม่อม พร้อมเรียกตัวผู้ขับขี่รถ Toyota Vios มาสอบข้อเท็จจริงเชื่อมโยงเหตุรุนแรงภาคใต้

เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น. บริเวณเสาไฟฟ้าใกล้การไฟฟ้าคลองแงะ ตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา พบเสาไฟฟ้าเอียงและได้รับความเสียหาย 1 ต้น เวลาประมาณ 08.25 น. บริเวณโค้งหมีตาย ริมถนนสายเอเชีย 43 หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม พบเสาไฟฟ้าล้ม 2 ต้นขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทุกจุดเพื่อความปลอดภัย พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ( EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี โดยขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุ หากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้ สัมผัส หรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด

รายละเอียดเหตุการณ์เสาไฟฟ้าเสียหายสองจุด

เหตุการณ์เกิดขึ้นในสองช่วงเวลาต่อเนื่องกัน โดยจุดแรกพบความผิดปกติที่เสาไฟฟ้าใกล้การไฟฟ้าคลองแงะ ในเขตตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ซึ่งเสาไฟฟ้ามีการเอียงตัวและได้รับความเสียหายจำนวน 1 ต้น ส่วนจุดที่สองเกิดขึ้นในเวลาต่อมาที่บริเวณโค้งหมีตาย บนถนนสายเอเชีย 43 หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม พบว่าเสาไฟฟ้าล้มลงจำนวน 2 ต้น

Also readตูมสนั่นสตูล ควนกาหลง เสาไฟหักโค่น พบวัตถุต้องสงสัยซุกอีก2ต้น EOD เร่งตรวจ

มาตรการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน

หลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทุกจุดทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ประสานงานกับชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ให้เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อค้นหาเบาะแสหรือวัตถุอันตรายที่อาจหลงเหลืออยู่

Advertisement

การจับกุมรถยนต์ต้องสงสัยToyota Vios

ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยังเปิดเผยความคืบหน้าด้านการเฝ้าระวังเหตุคาร์บอมบ์ โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถตรวจพบและควบคุมรถยนต์ Toyota Vios สีเทา ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยตามข้อมูลด้านการข่าวและความร่วมมือจากประชาชนไว้ตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ขับขี่คือ มะห์ดี (สงวนนามสกุล) มีหมาย ฉฉ. ที่ 26/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับการให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงด้านการรับ-ส่งเสบียงอาหาร

ขั้นตอนการเชิญตัวและแจ้งเตือนประชาชน

เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวพร้อมรถยนต์ไปยังสถานีตำรวจภูธรหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการซักถามและขยายผลตามขั้นตอน ทั้งนี้ การเชิญตัวเป็นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ถือเป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุด้วยรถยนต์ประกอบระเบิดแต่อย่างใด กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ควรตื่นตระหนก และร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร. 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
กอ.รมน.ภาค 4 สน. อำเภอสะเดา อำเภอนาหม่อม Toyota Vios มะห์ดี EOD

More on Crime

See all

โตโยต้าเปิดตัว GR86 ปี 2026 ปรับเบรก Brembo และช่วงล่าง SACHS ราคา 3.075 ล้านบาท

โตโยต้า ประเทศไทย เปิดตัวสปอร์ตคูเป้ Toyota GR86 รุ่นปี 2026 ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นพร้อมอัปเกรดสำคัญที่ระบบเบรก Brembo และชุดช่วงล่าง SACHS รวมถึงเพิ่มสีเทาใหม่ SOLID GRAY ด้วยราคาขายปลีกแนะนำ 3,075,000 บาท โดยจำหน่ายผ่านตัวแทน GR Performance จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ รถยนต์ทรงพลังขับเคลื่อนล้อหลังด้วยเครื่องยนต์ Boxer 2.4 ลิตร กำลังสูงสุด 237 แรงม้า แรงบิด 250 นิวตันเมตร มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังผสม Ultrasuede พร้อมระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextโตโยต้าเปิดตัว GR86 ปี 2026 ปรับเบรก Brembo และช่วงล่าง SACHS ราคา 3.075 ล้านบาท