เสาไฟฟ้าพังสะเดา-นาหม่อม เจอ EOD ตรวจสอบพร้อมจับToyota Vios疑凶
เจ้าหน้าที่ควบคุมพื้นที่เสาไฟฟ้าล้มที่อำเภอสะเดาและอำเภอนาหม่อม พร้อมเรียกตัวผู้ขับขี่รถ Toyota Vios มาสอบข้อเท็จจริงเชื่อมโยงเหตุรุนแรงภาคใต้
เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น. บริเวณเสาไฟฟ้าใกล้การไฟฟ้าคลองแงะ ตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา พบเสาไฟฟ้าเอียงและได้รับความเสียหาย 1 ต้น เวลาประมาณ 08.25 น. บริเวณโค้งหมีตาย ริมถนนสายเอเชีย 43 หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม พบเสาไฟฟ้าล้ม 2 ต้นขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทุกจุดเพื่อความปลอดภัย พร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ( EOD) เข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี โดยขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุ หากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้ สัมผัส หรือเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด
รายละเอียดเหตุการณ์เสาไฟฟ้าเสียหายสองจุด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสองช่วงเวลาต่อเนื่องกัน โดยจุดแรกพบความผิดปกติที่เสาไฟฟ้าใกล้การไฟฟ้าคลองแงะ ในเขตตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ซึ่งเสาไฟฟ้ามีการเอียงตัวและได้รับความเสียหายจำนวน 1 ต้น ส่วนจุดที่สองเกิดขึ้นในเวลาต่อมาที่บริเวณโค้งหมีตาย บนถนนสายเอเชีย 43 หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม พบว่าเสาไฟฟ้าล้มลงจำนวน 2 ต้นAlso readตูมสนั่นสตูล ควนกาหลง เสาไฟหักโค่น พบวัตถุต้องสงสัยซุกอีก2ต้น EOD เร่งตรวจ
มาตรการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน
หลังจากเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทุกจุดทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ประสานงานกับชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ให้เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อค้นหาเบาะแสหรือวัตถุอันตรายที่อาจหลงเหลืออยู่
การจับกุมรถยนต์ต้องสงสัยToyota Vios
ขณะเดียวกัน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยังเปิดเผยความคืบหน้าด้านการเฝ้าระวังเหตุคาร์บอมบ์ โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถตรวจพบและควบคุมรถยนต์ Toyota Vios สีเทา ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยตามข้อมูลด้านการข่าวและความร่วมมือจากประชาชนไว้ตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ขับขี่คือ มะห์ดี (สงวนนามสกุล) มีหมาย ฉฉ. ที่ 26/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับการให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงด้านการรับ-ส่งเสบียงอาหาร
ขั้นตอนการเชิญตัวและแจ้งเตือนประชาชน
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวพร้อมรถยนต์ไปยังสถานีตำรวจภูธรหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการซักถามและขยายผลตามขั้นตอน ทั้งนี้ การเชิญตัวเป็นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่ถือเป็นการกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุด้วยรถยนต์ประกอบระเบิดแต่อย่างใด กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ควรตื่นตระหนก และร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร. 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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