เสวนา Stablecoin 2026 ก.ล.ต. vs นวัตกรรม จุดตัดกฎระเบียบกับนวัตกรรมดิจิทัลไทย
เวทีเสวนา 'Stablecoin Thailand 2026' ณ อาคารรัฐสภา วิเคราะห์ข้อถกเถียงระหว่างกฎกำกับดูแลของ ก.ล.ต. กับนวัตกรรมดิจิทัล ชี้ความกังวลต่อผลกระทบของผู้ใช้และประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
วงการสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินของไทยกำลังเผชิญหน้ากับทางสองแพร่งครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ในการสกัดกั้นปัญหาบัญชีม้าและขบวนการฟอกเงิน กำลังจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงเรื่อง ' Stablecoin Thailand 2026: Regulation vs. Innovation?' ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภา โดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ร่วมกับแกนนำระดับหัวแถวของอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งผู้บริหารศูนย์ซื้อขายชั้นนำ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน ตลอดจนตัวแทนจากภาคการเมือง ที่ตบเท้าเข้าร่วมระดมสมองอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็น ดร.การดี เลียวไพโรจน์, นายกรณ์ จาติกวณิช, นาย นิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Binance TH by Gulf Binance, นาย ธนวัต สุตันติวรคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทาซซ่า จำกัด, นายนเรศ เหล่าพรรณราย นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพจ "ติดเล่า เรื่องลงทุน", นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว จาก Blockchain Review, นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ จาก Bitcoin Addict, นายกัณฑ์ คลอวุฒินันท์ จาก APE X CRYPTO, นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล ผู้อำนวยการสถาบัน FIT, ดร.พิชชาเพ็ญ ประทีปะวณิช ตลอดจนตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม CU Blockchain Society เสียงสะท้อนจากเวทีระดมสมองครั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หากแต่ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องเชิงโครงสร้างของร่างเกณฑ์กำกับดูแลฉบับใหม่ ที่สะท้อนผ่านนิยาม 3 คำสั้นๆ แต่บาดลึกของ คือเป้าหมายสูงสุดของการออกกฏิกาทางการเงินคือการทำให้คนร้ายก่ออาชญากรรมได้ยากขึ้น แต่เนื้อหาในร่างเกณฑ์ Stablecoin กลับสร้างภาวะกลับตาลปัตร เพราะในความเป็นจริง มิจฉาชีพไม่ได้หายไปจากระบบ เพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินเงินไปสู่ช่องทางอื่น เช่น การสวอปเหรียญเป็น Bitcoin หรือการใช้กระเป๋าเงินส่วนตัว (Self-Custody Wallet) ขั้นกลางเป็นจุดพักเงินก่อนกระจายต่อ ส่งผลให้ตัวเลขธุรกรรมผิดกฎหมายบนกระดานเทรดที่อยู่ภายใต้การกำกับของไทยลดลงเพียงแค่ภาพลวงตา เปรียบเสมือนการกวาดขยะไปซุกไว้ใต้พรม หรือเทียบเคียงได้กับการเปลี่ยนชื่อจากยาม้ามาเป็นยาบ้า แต่ต้นตอของปัญหายังคงฝังลึกอยู่ที่เดิม ในทางตรงกันข้าม กลุ่มคนที่ต้องแบกรับภาระและต้นทุนอย่างแสนสาหัสกลับเป็นประชาชนและภาคธุรกิจที่ทำมาหากินอย่างสุจริต โดยเฉพาะเงื่อนไขเหล็กที่ระบุว่า ส่งผลให้ธุรกรรมพื้นฐานในชีวิตจริงต้องหยุดชะงักลงทันที ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือคนในครอบครัว การชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้าต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการโอนสินทรัพย์ข้ามไปยังศูนย์ซื้อขายระดับโลก ซึ่งเกือบทั้งหมดใช้ระบบกระเป๋ารวมแบบ Omnibus Wallet ที่ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของจากแอดเดรสปลายทางได้ กลายเป็นการโยนภาระในการพิสูจน์ตัวตนที่ซับซ้อนให้ตกอยู่กับผู้ใช้งานตาดำๆ จุดที่อันตรายที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันภัยไซเบอร์ คือการทำลายกลไกเฝ้าระวังของศูนย์ซื้อขายในประเทศ จากเดิมที่กระดานเทรดไทยสามารถตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติและส่งสัญญาณเตือนลูกค้าได้ทันทีหากพบว่าแอดเดรสปลายทางมีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่เมื่อกฎหมายใหม่บังคับให้ผู้ใช้งานต้องถอนเหรียญเข้ากระเป๋าตัวเองก่อน กระดานเทรดจะกลายเป็น
ข้อเท็จจริงการระดมสมองเสวนา Stablecoin Thailand 2026
เวทีเสวนา "Stablecoin Thailand 2026: Regulation vs. Innovation?" เป็นการจัดงานโดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเงินดิจิทัล งานนี้จัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภา และมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชนและภาควิชาการ หัวใจสำคัญของการจัดเวทีนี้คือการหาจุดสมดุลระหว่างการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่จำเป็นต่อนวัตกรรมทางการเงิน ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่การออกกฎที่เข้มงวดเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
ผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในวงการเทคโนโลยีการเงิน เช่น นายนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล จาก Binance TH, นายธนวัต สุตันติวรคุณ จาก Bitazza, นายนเรศ เหล่าพรรณราย จากสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวและชุมชนบล็อกเชนอย่าง CU Blockchain Society และการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและบุคคลสาธารณะอย่าง ดร.การดี เลียวไพโรจน์ และนายกรณ์ จาติกวณิช แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความสำคัญของการกำหนดนโยบายดิจิทัลแอสเซ็ตในระดับชาติ
ความขัดแย้งระหว่างกฎระเบียบกับกลไกตลาด
ประเด็นหลักที่หยิบยกมาถกเถียงคือความล้มเหลวของร่างเกณฑ์ Stablecoin ในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินอย่างแท้จริง แม้ ก.ล.ต. มีเป้าหมายเพื่อลดธุรกรรมผิดกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ มิจฉาชีพเพียงเปลี่ยนช่องทางในการทำธุรกรรม ไม่ได้หยุดกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมเสวนาชี้ว่า การบังคับให้ใช้กระเป๋าเงินส่วนตัว (Self-Custody Wallet) อาจทำให้กลไกการตรวจสอบจากศูนย์ซื้อขายสูญเสียประสิทธิภาพ เพราะกระดานเทรดไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเงินได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนิยามหรือแนวทางกำกับดูแลอาจทำให้เกิดความสับสนและภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนชื่อเรียกหรือวิธีการตรวจสอบอาจไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอ แต่กลับสร้างความลำบากให้กับประชาชนwhoทำการซื้อขายอย่างสุจริต ผู้เชี่ยวชาญจากวงการบล็อกเชนระบุว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย และการออกกฎที่ขาดความเข้าใจในเทคโนโลยี อาจนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มากกว่าผลดี
ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการหยุดชะงักของธุรกรรมในชีวิตประจำวัน กฎเกณฑ์ใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการโอนเงินช่วยเหลือครอบครัว การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ และการโอนสินทรัพย์ไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศ ระบบ Omnibus Wallet ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาจไม่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎระเบียบใหม่ ทำให้ผู้ใช้งานต้องเผชิญกับความยากลำบากในการพิสูจน์ตัวตน
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ การที่กระดานเทรดไม่สามารถตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติได้อีกต่อไปหลังจากที่ผู้ใช้ถอนเหรียญออกจากแพลตฟอร์ม อาจทำให้การป้องกันการต้มตุ๋นและการฟอกเงินทำได้ยากขึ้น นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล ผู้อำนวยการสถาบัน FIT และตัวแทนจากภาคการเมืองต่างให้ความสนใจในประเด็นนี้ และต้องการเห็นแนวทางการออกกฎหมายที่สนับสนุนนวัตกรรม的同时ยังคงความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
ทิศทางนโยบายและการพัฒนาต่อไป
หลังจากเวทีเสวนาครั้งนี้ ภาคเอกชนและนักวิชาการจะนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมมากขึ้น ความท้าทายคือการออกแบบกฎเกณฑ์ที่既能ป้องกันอาชญากรรมได้จริง又不เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเทคโนโลยีบล็อกเชนและกลไกการเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง ก.ล.ต. อาจต้องทบทวนและปรับปรุงร่างเกณฑ์ Stablecoin ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดมากขึ้น
ในอนาคต การพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่าง Innovation และ Regulation หากสามารถแก้จุดอ่อนในร่างเกณฑ์ปัจจุบันได้ ประเทศไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางของการเงินดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐ เอกชน และประชาชน จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางดังกล่าว
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