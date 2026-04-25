เสริมความมั่นคง! 'บิ๊กไก่'นั่งที่ปรึกษาพิเศษ สมช. หนุน 'อนุทิน'คุมกลาโหม

การแต่งตั้ง พลเอกสุพจน์ มาลย์จำรัส เป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษ สมช. เพื่อเสริมทีมงานด้านความมั่นคง และสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมชื่นชมการทำงานของตำรวจทั่วประเทศในการรักษาความปลอดภัย
การทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทุกโรงพักทั่วประเทศเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชน ด้วยหัวใจที่พร้อมให้บริการ ความคิดที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือ และการเป็นที่พึ่งที่เชื่อถือได้ของสังคม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ในการตรวจตราดูแลบ้านเรือนของประชาชนทุกหลังอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถคืนความปลอดภัยให้กับบ้านทุกหลังได้อย่างแท้จริง ความทุ่มเทเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการขอบคุณและชื่นชมอย่างยิ่ง การมีอยู่ของ ตำรวจ ที่พร้อมเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบสุขและมี ความมั่นคง การแต่งตั้ง พลเอก สุพจน์ มาลย์จำรัส หรือที่รู้จักกันในนาม “บิ๊กไก่” เป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษของสภา ความมั่นคง แห่งชาติ ( สมช.
) นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมงานด้านความมั่นคงของประเทศ โดย พลเอกสุพจน์ ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการ สมช. และเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.61 ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด สมช.
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษ สมช.
ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายประจำ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา จำนวนรวมเกือบ 30 คน ครอบคลุมถึง 7 ด้าน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน การที่ “บิ๊กไก่” ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถและประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ซับซ้อน ก่อนหน้านี้ พลเอกสุพจน์เคยถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้ แต่ด้วยสถานการณ์ในขณะนั้น ทำให้ท่านต้องรอโอกาสในครั้งต่อไป เมื่อผลการเลือกตั้งทั่วไปได้ประกาศออกมาและ พลโทอดุลย์ บุญธรรมจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกสุพจน์ก็ได้รับการทาบทามให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และในที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษ สมช.
เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างใกล้ชิด การเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ พลโทอดุลย์ บุญธรรมจริญ ได้เริ่มต้นด้วยพิธีแถวกองทหารเกียรติยศที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ตามด้วยการสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงกลาโหม เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงกลาโหมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้
