เสรีพิศุทธ์ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องเพิกถอนโฉนดเขากระโดงตามคำพิพากษา

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมที่ดินและตำรวจ กรณีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ หลังศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ แต่ยังไม่ดำเนินการ
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เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรมที่ดินและข้าราชการตำรวจ กรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป พล.
ต. อ.
เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 846-876/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดงที่ 1112/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 วินิจฉัยว่า ที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 5,083 ไร่ 80 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 582/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ให้อธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมกำหนดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดง เพื่อหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาค 3 และจัดทำรายงานการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากคำพิพากษาของศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลปกครองกลาง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์ อธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่ต้องดำเนินการ 2 ประการ ได้แก่ การออกคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 61 และมาตรา 63 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดงที่ติดต่อกับที่ดินเอกชนทุกแปลง เพื่อหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาศาล และจัดทำรายงานการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมดำเนินการตามมาตรา 61 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อย่างไรก็ตาม พล.
ต. อ.
เสรีพิศุทธ์ อ้างว่า เมื่ออธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นเริ่มดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินบางแปลง และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำพิพากษา ได้เกิดแรงกดดันและการต่อรอง จนทำให้อธิบดีกรมที่ดินต้องลาออกจากราชการ และมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน ส่งผลให้ไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิของผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดงจนถึงปัจจุบัน แม้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่เกี่ยวข้องก็ตาม ด้วยเหตุนี้ พล.
ต. อ.
เสรีพิศุทธ์ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิทุกแปลงที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน กรณีที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอ
เขากระโดง เสรีพิศุทธ์ เพิกถอนโฉนด การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมที่ดิน