เสนาฯ จับมือ ฮันคิว ฮันชิน พัฒนาอสังหาฯ ไทยมูลค่า 84,558 ล้านบาทภายใต้แบรนด์โคซี่
บริษัท เสนาฯ และ ฮันคิว ฮันชิน จากญี่ปุ่น ร่วมมือพัฒนาอสังหาฯ ในไทยมูลค่า 84,558 ล้านบาท เปิดตัวแบรนด์คอนโดโคซี่ ตอบโจทย์คนทำงานฐานเงินเดือน 15,000-20,000 บาท
นายยาสึกิ ฟุกุอิ ประธานบริษัท ฮันคิว ฮันชিন พร็อพเพอร์ตี้ส คอรป. จากประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกับบริษัท เสนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาร่วมกันโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยรวมทั้งหมด 69 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสะสมสูงถึง 84,558 ล้านบาท ภายใต้รูปแบบบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่า เสนา ฮันคิวยู ฮันชิน ซึ่งความร่วมมือนี้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว
เหตุผลความสำเร็จร่วมมือกัน 10 ปี
นายยาสึกิ ฟุกุอิ expressed ความประทับใจในการดำเนินธุรกิจของ เสนาฯ โดยระบุว่าไม่คาดคิดว่าโครงการจะขยายตัวได้รวดเร็วขนาดนี้ สาเหตุหลักมาจากทาง เสนาฯ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และร่วมมือกันอย่างจริงใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันธมิตรจากญี่ปุ่นไว้วางใจและขยายความร่วมมือต่อเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบันAlso read'น้ำท่วม'! ทำ'เศรษฐกิจ'พัง 1.2-2 หมื่นล้าน ฉุด'จีดีพี'ร่วง 0.15%
มาตรฐาน Geo fit+ กับแบรนด์โคซี่
ด้านนางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการผสานความเข้าใจในตลาดอสังหาฯ ของไทย เข้ากับมาตรฐานการพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทั้งการพัฒนาบ้านและคอนโดมิเนียม โดยครอบคลุมทุกระดับราคาตั้งแต่แบบเอื้อมถึงไปจนถึงระดับพรีเมียม
หัวใจสำคัญคือการใช้แนวคิด Geo fit+ ในการออกแบบปรับให้เหมาะสำหรับวิถีชีวิตคนไทย ต่อยอดออกมาเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่ชื่อว่า โคซี่ ที่เน้นการใช้งานพื้นที่คุ้มค่า เดินทางสะดวก และมีราคาเข้าถึงง่าย พร้อมทั้งใช้องค์ความรู้ Geo Check+ ในการควบคุมมาตรฐานตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การตรวจสอบก่อนส่งมอบ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมรับมือภัยพิบัติและการบริการหลังการขาย
ผลการตอบรับต่อแบรนด์โคซี่ใน 5 โครงการแรกถือว่าน่าพอใจมาก และในอนาคตหากมีที่ดินที่เหมาะสม จะนำแบรนด์โคซี่มาเป็นตัวเลือกแรกในการเปิดตัวโครงการใหม่ โดย定位为คอนโดมิเนียมราคา 1-2 ล้านบาท ในทำเลที่ติดรถไฟฟ้าและใกล้เมือง เพื่อเจาะกลุ่มคนทำงานที่มีฐานเงินเดือน 15,000-20,000 บาท เป็นหลัก
กลยุทธ์ลดภาระค่าเดินทาง
การออกแบบสินค้าและทำเลนี้ มุ่งเน้นลดภาระค่าเดินทางที่สูงถึง 16% ของรายได้ โดยนางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ มองว่าแม้ทำเลจะอยู่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เนื่องจากนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทต่อเที่ยวที่รัฐจะดำเนินการ มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเปิดโครงการ และช่วยผู้พักอาศัยปลายสายไม่ต้องแบกรับค่าเดินทางสูงถึงวันละ 200 บาท
แม้มาตรการด้านค่าโดยสารนี้อาจเป็นมาตรการระยะสั้นแต่เชื่อว่ารัฐจะดำเนินการอย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดโคซี่ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลเมืองโตเกียวที่คนทำงานอาศัยอยู่นอกรัศมีตัวเมืองแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงานในเมือง ซึ่งในอดีตอาจทำได้ยากเพราะรถไฟมีเฉพาะในเมือง แต่ปัจจุบันเส้นทางรถไฟขยายไปยังปลายเมืองทำให้สามารถซื้อที่ดินปลายสายแล้วพัฒนาโครงการได้อีกด้วย
เตรียมบุกตลาดใหม่และสินค้าหลากหลาย
นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันจะเตรียมเปิดตัวโครงการโคซี่ในทำเลสายสีส้ม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งภาพรวมตลาดอสังหาฯ ยังไม่สามารถการันตีได้ว่ายอดขายจะดีขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้จำนวนผู้ประกอบการยังคงเท่าเดิมแต่ตลาดเล็กลง
จึงทำให้การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในมูลค่าและราคาเท่าเดิม พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการบริการหลังการขาย และพัฒนาโมเดลเช่า-ออม เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจซื้อของลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ
ทิศทางธุรกิจในปีหน้า
สำหรับทิศทางธุรกิจในอนาคต บริษัทมีแผนจะสร้างสรรค์ตลาดใหม่โดยมุ่งค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่คอนโดมิเนียมขนาด 26 ตารางเมตร แต่ต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ไม่ต้องการซื้อเข้ามาตัดสินใจซื้อในตลาด
นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ย้ำว่าบริษัทจะไม่หยุดอยู่ตรงเดิม แต่จะพัฒนาสินค้าทั้งในรูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างและยั่งยืนในตลาดอสังหาฯ ที่มีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพและแนวคิด Geo fit+ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง
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