เสนอให้กำหนดช่วงเวลา 3 ปีสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน IF ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน

นายนาวา จันทนสุรคน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร 10 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนติดตามสถานะความคืบหน้าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กไทย โดยเฉพาะเรื่องของโรงงาน IF ที่ถูกสั่งปิดในจีน และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
นายนาวา จันทนสุรคน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่ม อุตสาหกรรม เหล็ก สภา อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร 10 สมาคมผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม เหล็กไทย ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรม นายนายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.
) และผู้บริหาร สมอ.
เพื่อรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนติดตามสถานะความคืบหน้าของมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ ความคืบหน้าในการตรวจติดตามผู้ได้รับใบอนุญาต การควบคุมและตรวจสอบสินค้าเหล็ก โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับฟังข้อเสนอจาก 10 สมาคมเหล็ก ซึ่งเป็นตัวแทนจริงของอุตสาหกรรมเหล็กกว่า 500 บริษัทในประเทศไทยด้วยความตั้งใจ พร้อมนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริ
อุตสาหกรรมเหล็ก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงาน IF เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมมลพิษ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สินค้าเหล็ก การทุ่มตลาด การแข่งขัน การก่อสร้าง สถานการณ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมเหล็ก
