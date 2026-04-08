เสธ.หมึก สั่งลุย คัดนักปั่นเยาวชนสู่ศึกยูธ โอลิมปิกเกมส์

สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมคัดเลือกนักปั่นเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 โดยใช้ผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นเกณฑ์
เสธ.
หมึก สั่งลุย มอบหมายให้ทีมสตาฟโค้ชคัดเลือกนักปั่นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “ยูธ โอลิมปิกเกมส์” ที่ประเทศเซเนกัลในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” ประจำปี 2569 สนามที่ 4 ณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายนนี้\พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC) ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับสิทธิ์ส่งนักปั่นเยาวชนประเภทถนนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬา ยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่ประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาจะต้องเข้าร่วม 2 รายการ ได้แก่ ไทม์ไทรอัลบุคคล และโรดเรซบุคคล เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) กำหนดให้มีชาติเข้าร่วมเพียง 42 ชาติ โดยแต่ละชาติจะส่งนักกีฬาได้เพียง 1 คนในรายการถนนหญิง และอีก 1 คนในรายการถนนชาย\พลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่า เกณฑ์อายุสำหรับการแข่งขันยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 จะแตกต่างจากกติกาปกติของ UCI ในรุ่นเยาวชน ซึ่งกำหนดอายุระหว่าง 17-18 ปี แต่สำหรับโอลิมปิกเยาวชน 2026 กำหนดอายุนักปั่นระหว่าง 15 – 17 ปี สมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจากผลงานในการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทถนน “ไทยแลนด์ โอเพ่น” เป็นหลัก ขณะนี้เหลือเวลาประมาณ 7 เดือนในการเตรียมความพร้อม สตาฟโค้ชได้เตรียมคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งไทม์ไทรอัลและโรดเรซ เบื้องต้นมีนักกีฬาอยู่ในข่ายประมาณ 3-4 คน ผู้ฝึกสอนจะพิจารณานักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จากนั้นจะให้เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไปด้วย\นอกจากนี้ สมาคมฯ กำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2026 เพิ่มเติม เช่น ระยะทางและสภาพเส้นทาง เนื่องจากข้อมูลยังมีค่อนข้างจำกัด ทั้งจากเว็บไซต์ของ IOC และ UCI ปัจจุบันมีเพียงข้อมูลกำหนดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยูธ โอลิมปิกเกมส์ที่ระบุว่า จะแข่งขันโรดเรซชาย-หญิง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 และแข่งขันไทม์ไทรอัลบุคคลชาย-หญิง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569\นักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2569 สนามที่ 4 ที่เทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2569 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 22 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่กองอำนวยการจัดการแข่งขันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน เวลา 11.00-16.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กของสมาคมฯ Thailand Cycling Association หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชกา
จักรยาน ยูธ โอลิมปิกเกมส์ เสธ.หมึก นักปั่นเยาวชน การแข่งขันจักรยาน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดตัวมาสคอตฟุตบอลโลก 2026: สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความสุขฟีฟ่าเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการสำหรับฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง, ความคล่องแคล่ว, และความรักในวัฒนธรรม โดยมาสคอตเหล่านี้จะปรากฏในเสื้อผ้า, วิดีโอเกม, และการส่งเสริมการขายต่างๆ ก่อนการแข่งขันจริงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2026.
Read more »
สวีเดนฟอร์มรูด! แพ้โคโซโวคาบ้าน โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่ทีมชาติสวีเดนยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่ม บี ล่าสุดแพ้โคโซโวคาบ้าน 0-1 ทำให้แพ้ 3 นัดติด โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่
Read more »
ทีเส็บดันไทยสู่ฮับงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่ง–รับงานระดับโลกทีเส็บประกาศยุทธศาสตร์ดันไทยสู่ศูนย์กลางงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูงาน Gastech 2026 และ UFI Asia Pacific 2026 ดึงเม็ดเงินลงทุน–นักธุรกิจทั่วโลกเข้าประเทศ สร้างรายได้กว่า 1.13 แสนล้านบาท
Read more »
'BASE Playhouse' จัด OPEN HOUSE 2026: BEING HUMAN ครั้งแรก ชี้ ความเป็นมนุษย์ คือ ซูเปอร์พาวเวอร์ในยุค AI พร้อมเปิดตัวโปรแกรมและหลักสูตรใหม่รับปี 2026BASE Playhouse ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในองค์กร จัดงาน OPEN HOUSE 2026 : BEING HUMAN เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์องค์กรและอัปเดตแนวโน้มการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในปี 2026 ที่เน้นความเป็นมนุษย์
Read more »
แอดวานซ์เทคเปิดเวที APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียนแอดวานซ์เทค เตรียมเปิดเวที Advantech ASEAN Connect Conference 2026 หรือ APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียน ประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ
Read more »
เปิดตัว Moto G และ G Play (2026) : ชิป Dimensity 6300, แบตเตอรี่ 5,200 mAh, เริ่มต้นเพียง 5,500 บาทMotorola ได้เปิดตัว Moto G (2026) และ Moto G Play (2026) ขุมพลัง Dimensity 6300 สำหรับตลาดโซนอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ
Read more »