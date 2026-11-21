เสก โลโซ ยกย่องเนเน่ รอยัล อัจฉริยะกีตาร์แชมป์ AGT วัย 16 ปี
เสก โลโซ กล่าวชื่นชมเนเน่ รอยัล แชมป์ America's Got Talent ซีซัน 21 วัย 16 ปี ระหว่างร่วมงานคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลา ที่ยกให้เป็นอัจฉริยะและภาคภูมิใจของไทย
เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นใน วงการเพลงไทย เมื่อนักดนตรีระดับตำนานอย่าง เสก โลโซ ร่วมปรากฏตัวใน คอนเสิร์ต ใหญ่ที่สนาม ราชมังคลา และเปิดโอกาสให้ เนเน่ รอยัล นัก กีตาร์ สาววัย 16 ปี ขึ้นแสดงร่วมกันบนเวทีอย่างตื่นเต้น
การประชันดนตรีตำนานและดาวรุ่ง
บรรยากาศระหว่างทั้งคู่ดวลกีตาร์กันอย่างดุเดือดและเข้มข้น ทำให้ผู้ชมทั้งสนามต่างกระโดดตามจังหวะดนตรีกันอย่างสุดฤทธิ์ และสร้างประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้กับแฟนเพลงที่เข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนั้นAlso readราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าว-ไก่เนื้อปรับขึ้น ข้าวโพดลด กากถั่วเหลืองเพิ่ม สุกร-ไข่-ปลาป่นทรงตัว
บทสนทนาหัวใจอบอุ่นกลางเวที
หลังจากการแสดงที่มีพลัง จุดที่สร้างความประทับใจที่สุดคือช่วงที่ เสก โลโซ และ เนเน่ รอยัล เปิดใจพูดคุยกันกลางเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนคลับจำนวนมาก
โดยสาวน้อยแชมป์โลกได้กล่าวขอบคุณร็อกเกอร์รุ่นพี่ด้วยความตื้นตันใจว่า เอาจริงๆ คือ หนูอยากขอบคุณพี่เสกมากๆ และวงโลโซด้วย ที่ให้หนูมายืนเวทีตรงจุดๆ นี้ เอาจริงๆ นี่คือเวทีที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ต้องขอบคุณพี่เสกมากๆ เลยนะคะ สนุกมากๆ เลย
คำยกย่องอัจฉริยะแห่งวงการ
ด้านรุ่นพี่ระดับตำนานอย่าง เสก โลโซ ก็ไม่รอช้า เอ่ยปากชื่นชมความสามารถของรุ่นน้องแบบจัดเต็ม ชนิดที่ยกย่องให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ พร้อมแซวอย่างอารมณ์ดีถึงฝีมือระดับพระกาฬของเธอว่า เนเน่ รู้ไหม ว่าพี่เสกรู้สึกต่ำต้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับน้องร็อกแอนด์โรลระดับเวิลด์คลาสคนนี้
และยังยืนยันต่อสาธารณชนว่า นี่คือความภูมิใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ เนเน่ รอยัล พร้อมกันนี้ เสก โลโซ ยังได้กล่าวยกย่องให้ เนเน่ รอยัล เป็นถึง อัจฉริยะของเมืองไทย เรียกเสียงเฮและเสียงปรบมือจากแฟนเพลงดังสนั่นไปทั่วสนามราชมังคลา
ภาพจำแห่งการส่งต่อดนตรี
นับเป็นภาพความประทับใจของการส่งต่อพลังทางดนตรีระหว่างตำนานร็อกของไทยและคลื่นลูกใหม่ระดับโลกอย่างแท้จริง ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังตอกย้ำให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถข้ามยุคสมัยในวงการบันเทิงไทย
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