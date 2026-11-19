เศรษฐกิจเวลเนสไทยปี 68 โต 8.8% มูลค่า 46,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานเศรษฐกิจเวลเนสไทยปี 2568 โดย BDMS Wellness Clinic และ GWI ชี้มูลค่าตลาดแตะ 46,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 8.8% อสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพโตสูงสุด 66.7% เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยในช่วงปี 2568 มีมูลค่ารวมสูงถึง 46,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขยายตัวเติบโตถึง 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีขนาดตลาดเวลเนสใหญ่เป็นอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 218 ประเทศทั่วโลก และจัดอยู่อันดับที่ 9 ในบรรดา 45 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลสำคัญดังกล่าวถูกเปิดเผยโดย นายแพทย์ตนุพล บุณยงสกุล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 8 ซึ่งประกอบด้วย BDMS Wellness Clinic, BDMS Wellness Resort และ BDMS Silver ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ภายในงานประชุม Global Wellness Summit 2026 ที่จังหวัด ภูเก็ต
ข้อมูลตลาดเวลเนสไทยโดย BDMS และ GWI
BDMS Wellness Clinic ได้ร่วมมือกับ Global Wellness Institute (GWI) นำเสนอรายงานเศรษฐกิจเวลเนสไทยฉบับล่าสุดภายใต้โครงการ Geography of Wellness ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะพันธมิตรประจำประเทศไทยเพียงแห่งเดียวของ GWI โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเวลเนสระดับโลกตามวิสัยทัศน์ "Thailand: The Land of Life" ข้อมูลจากรายงานยังชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจเวลเนสของโลกโดยรวมในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ต่อปี ในช่วงปี 2568 ถึง 2573 ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 10.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้าAlso readผอ.JIC ซัดกลับ 'ฮุน เซน' ย้ำข้อตกลง 27 ธ.ค. 68 ต้องทำครบทุกข้อ
การเติบโตของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอสังหาฯ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ยังคงเป็นเสาหลักสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงสุดถึง 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่ง Drittel ของเศรษฐกิจเวลเนสไทยทั้งหมด โดยมีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของโลก และมีผู้เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมกันถึง 17.5 ล้านเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการเดินทางภายในประเทศ จุดแข็งหลักที่สนับสนุนภาคส่วนนี้ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรไทย บริการต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการนวดไทย รวมถึงความพร้อมของระบบบริการทางการแพทย์และเวลเนสที่ครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างครบวงจร
ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (Wellness Real Estate) ถือเป็นธุรกิจเวลเนสที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยปี 2568 โดยขยายตัวถึง 66.7% จากปีก่อนหน้า มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และอันดับ 11 ของโลก การเติบโตนี้สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของผู้บริโภคที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัย โรงแรม และพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในชีวิตประจำวัน
ธุรกิจเวลเนสประเภทอื่นขยายตัวเลขสองหลัก
นอกเหนือจากสองภาคส่วนหลักข้างต้น ธุรกิจเวลเนสประเภทอื่นๆ ในประเทศไทยก็มีการเติบโตในระดับเลขสองหลักเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจสปาที่ขยายตัว 19.6% มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนาการ และการควบคุมน้ำหนักเติบโต 14.4% มีมูลค่า 10,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และธุรกิจการดูแลส่วนบุคคลและความงามที่เติบโต 11.4% มีมูลค่า 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ
กลยุทธ์ Scientific Wellness ของ BDMS
นายแพทย์ตนุพลระบุว่า แนวทางดำเนินงานของ BDMS ในปี 2568 นำหลัก "Scientific Wellness" มาต่อยอดจากจุดแข็งของไทย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และการนวดไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้นำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดูแลสุขภาพและติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ BDMS Wellness Clinic ใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและจัดทำ "Wellness Life Blueprint" ซึ่งเป็นแผนดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลที่สามารถติดตามผลในระยะยาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยมาตรฐานสากล
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