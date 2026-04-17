เศรษฐกิจไทยเผชิญวงจรบีบคั้น: ความท้าทายจากเงินเฟ้อ-ภูมิรัฐศาสตร์ รัฐควรประคองระบบ ประชาชน-ธุรกิจต้องปรับตัว

เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับวงจรบีบคั้นจากภาวะเงินเฟ้อที่กัดกร่อนกำลังซื้อ ส่งผลให้ความต้องการซื้อลดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน สภาพัฒน์ชี้ว่ารัฐควรเน้นมาตรการประคองระบบ ลดภาระค่าครองชีพ และรักษาอำนาจซื้อ ขณะที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่อยู่เหนือการควบคุม
ทุกการเคลื่อนไหวส่งผลกระทบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงราคาสินค้าที่วางจำหน่ายตามร้านค้า เมื่อภาวะ เงินเฟ้อ กัดกร่อนอำนาจซื้อที่แท้จริงของประชาชน ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยก็ยิ่งถดถอยลง นี่คือ “วงจรแห่งความบีบคั้น” ที่ทำให้การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ เป็นไปอย่างยากลำบาก ในมุมมองของ ภาคธุรกิจ ความน่ากังวลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงยอดขายที่ซบเซา แต่รวมถึงความไม่แน่นอนที่ถาโถมเข้ามา ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนต้องชะลอ หรือต้องกลับมาทบทวนใหม่
อันมีสาเหตุหลักมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ประการแรก คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประการที่สอง คือความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และประการที่สาม คือข้อจำกัดเชิงนโยบายภายในประเทศ คำถามสำคัญที่ทุกฝ่ายกำลังตั้งคำถามคือ “รัฐควรดำเนินการอย่างไร” คำตอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ค่อนข้างชัดเจนว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบกว้างๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในการ “ประคองระบบเศรษฐกิจ” โดยมาตรการที่ตรงจุด ควรให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน การบริหารจัดการราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และการรักษาอำนาจซื้อของประชาชน เนื่องจากในภาวะที่เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว การรักษาฐานกำลังซื้อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในอีกด้านหนึ่ง ภาคประชาชนเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการรายจ่ายอย่างรอบคอบ การลดภาระหนี้สินที่มีอยู่ และการเตรียมสภาพคล่องสำรอง กลายเป็น “สิ่งจำเป็น” ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในยุคสมัยนี้ ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจเองก็จำเป็นต้องกลับมาทบทวนโมเดลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพราะโลกหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ “ความพร้อมในการรับมือ” คือสิ่งที่พวกเราสามารถกำหนดและเตรียมการได้ วิกฤตการณ์ครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่เพียงบททดสอบความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบ “ความยืดหยุ่น” ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม และยังเป็นการทดสอบ “ความสามารถของรัฐบาลไทย” ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิง นอกเหนือจากประเด็นทางเศรษฐกิจที่กล่าวมา สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้อง Auditorium Lecture Hall ชั้น 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดยวาระสำคัญที่จะมีการพิจารณา ได้แก่ วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 วาระที่ 4 คณะกรรมการจะนำเสนอรายงานบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และวาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 นอกจากนี้ หลังจากการประชุม ท่านยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ACMA Insights ครั้งที่ 1/2569 ในหัวข้อ Geoeconomic Updates ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 16:30 น. ถึง 18:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณจุฬามณี ชาติสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, คุณอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณเนวิน สินสิริ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นผู้ดำเนินรายกา
