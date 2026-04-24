เศรษฐกิจไทยชะลอตัว ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม 'ท็อปส์' ปรับกลยุทธ์รับมือด้วยแคมเปญ 'แปะอะไรก็ลด'

เศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและหนี้ครัวเรือนสูง ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น 'Wait-and-See Economy' และ 'Polarized Spending' ท็อปส์ตอบสนองด้วยแคมเปญ 'TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด' มุ่งเน้นการมอบอำนาจให้ลูกค้าเลือกส่วนลดเอง ส่งผลให้ยอดขายเติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ
สถานการณ์ เศรษฐกิจ ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโลก หรือความผันผวนของราคาน้ำมันที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบ การขนส่งโลจิสติกส์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ศูนย์วิจัย SCB EIC ได้ประเมินแนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของไทยในปี 2569 ว่าจะเติบโตเพียงประมาณ 1.
4% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่คาดว่าจะต่ำกว่า 1% ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจคือระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงประมาณ 86% ของ GDP ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและทำให้เกิดภาวะชะลอตัวในการใช้จ่าย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากเช่นนี้ ผู้บริโภคชาวไทยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ โดยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “Wait-and-See Economy” หรือการรอคอยและสังเกตการณ์ก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงิน ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ก็มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น เลือกซื้อสินค้าอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พฤติกรรมการใช้จ่ายจึงเปลี่ยนไปในลักษณะที่แบ่งขั้ว หรือ Polarized Spending กล่าวคือ ผู้บริโภคจะพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในสินค้าทั่วไป แต่ก็ยังยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะ หรือสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนบทบาทจาก “นักล่าโปรโมชัน” ที่มุ่งเน้นการซื้อสินค้าลดราคา กลายเป็น “นักวางกลยุทธ์การใช้จ่าย” ที่คำนวณความคุ้มค่าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละชิ้น จากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้พัฒนาแคมเปญ “TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด” ภายใต้แนวคิด Customer Empowerment หรือการมอบอำนาจให้ลูกค้าในการเลือกส่วนลดด้วยตนเอง แคมเปญนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และส่งผลให้ยอดขายของท็อปส์เติบโตสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลการดำเนินงานในช่วง 2 เฟสแรกของปี 2569 พบว่ายอดซื้อต่อใบเสร็จเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 18% จำนวนบิลที่ใช้สติ๊กเกอร์ส่วนลดเพิ่มขึ้นถึง 52% และยอดขายรวมของแคมเปญเติบโตถึง 78% นอกจากนี้ ความถี่ในการกลับมาซื้อสินค้าของลูกค้ายังเพิ่มขึ้นถึง 4.8% อีกด้วย ท็อปส์ยังพบว่าสินค้าพรีเมียมเป็นแรงขับเคลื่อนยอดขายที่สำคัญ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาระหว่าง 300–8,000 บาท ซึ่งได้รับการกระตุ้นยอดขายผ่านกลไกส่วนลด นอกจากนี้ หมวดสินค้าทำความสะอาดและสินค้าเพื่อสุขภาพความงามก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่น สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อเก็บสะสม หรือ Forward Buying เพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว ปัจจุบันแคมเปญ “TOPS Fun Fest แปะอะไรก็ลด” ได้ดำเนินเข้าสู่เฟส 3 ซึ่งเป็นช่วงโค้งสุดท้าย โดยมีการเพิ่ม “Super Sticker” ที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมสินค้ากว่า 60 รายการ ควบคู่ไปกับส่วนลดตามยอดซื้อสูงสุด 20% และส่วนลดจากแบรนด์ต่างๆ สูงสุด 30% จากกว่า 157 แบรนด์ โดยแคมเปญนี้ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายนนี้ นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า แก่นของกลยุทธ์ยังคงอยู่ที่การ “มอบอำนาจให้ลูกค้าเลือก” ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มค่า แต่ยังสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น เปลี่ยนการซื้อสินค้าให้กลายเป็นกิจกรรมการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ควบคู่กันไป โดยการเพิ่มจำนวนรถส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ถึง 40 คัน เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และรักษาระดับราคาสินค้าให้กระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด แคมเปญนี้ยังช่วยขับเคลื่อนยอดขายภาพรวมของธุรกิจให้เติบโตในระดับเลขหลักเดียวในช่วงปลายปี แม้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย และบ่งชี้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคไม่ได้หายไปจากระบบ แต่กำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้จ่ายที่ “คิดเป็นระบบ” และเลือกใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้
เศรษฐกิจไทย ผู้บริโภค ท็อปส์ แคมเปญส่งเสริมการขาย การตลาด SCB EIC หนี้ครัวเรือน Wait-And-See Economy Polarized Spending
