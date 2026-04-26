เศรษฐกิจไทยเสี่ยง! สงครามตะวันออกกลางฉุด GDP ปี 69 เหลือ 0.7% เงินเฟ้อพุ่ง 4.9%

ครม.เศรษฐกิจเตรียมรับทราบฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยกรณีที่เลวร้ายที่สุดคาดว่า GDP ปี 2569 จะลดลงเหลือเพียง 0.7% ขณะที่เงินเฟ้ออาจสูงถึง 4.9%
คณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจ เตรียมรับทราบการประเมินสถานการณ์ เศรษฐกิจ ไทยภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ( สศช.
) ได้จัดทำฉากทัศน์เศรษฐกิจ 3 รูปแบบ เพื่อนำเสนอต่อ ครม. เศรษฐกิจในเร็วๆ นี้ การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในปี 2569 โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงและระยะเวลาของความขัดแย้งในภูมิภาค ในกรณีที่สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงและยืดเยื้อที่สุด สศช.
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 อาจขยายตัวได้เพียง 0.7% ซึ่งถือเป็นการชะลอตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับประมาณการเดิมที่คาดหวังไว้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่อาจสูงถึง 4.9% สถานการณ์นี้เกิดจากการที่ราคาน้ำมันดิบดูไบอาจพุ่งสูงขึ้นถึง 110 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้เกิดภาวะ Stagflation ในหลายประเทศ และกดดันให้ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สศช.
ยังได้ประเมินสถานการณ์อื่นๆ ที่เป็นไปได้อีก 2 รูปแบบ โดยในกรณีที่การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งประสบความสำเร็จและสามารถยุติความรุนแรงได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.2% และราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนในกรณีที่การเจรจามีความยืดเยื้อและได้ข้อยุติในช่วงปลายปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 1.4% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% และราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล การประเมินสถานการณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่
