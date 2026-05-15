เศรษฐกิจดิจิทัลจีนพุ่งทะยาน ไตรมาสแรกรายได้แตะ 9.5 ล้านล้านหยวน ชู 5G และ AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

วิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลจีนในไตรมาสแรกที่มีรายได้และกำไรพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเจาะลึกความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐาน 5G และพลังการประมวลผล AI ระดับโลก
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศจีนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสร้างรายได้รวมสูงถึง 9.5 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นจากอัตราการเติบโตในปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 9.
4 สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคือผลกำไรรวมของอุตสาหกรรมที่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 23.6 โดยแตะระดับ 737,800 ล้านหยวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจดิจิทัลของจีนไม่เพียงแต่ขยายตัวในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการสร้างกำไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.8 เป็นร้อยละ 7.8 ในช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะใน 5 มณฑลและเมืองหลัก ได้แก่ กวางตุ้ง เจียงซู ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเจ้อเจียง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมดิจิทัลในจีน โดยกลุ่มพื้นที่เหล่านี้สามารถสร้างรายได้รวมกันในไตรมาสแรกได้ถึง 7.9 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 83 ของรายได้รวมทั้งประเทศ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือพื้นที่เหล่านี้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้รวมทั้งประเทศสูงถึงร้อยละ 89 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาทางเทคโนโลยีระหว่างเมืองศูนย์กลางกับพื้นที่ห่างไกล แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของคลัสเตอร์เทคโนโลยีในเมืองใหญ่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หากพิจารณาในเชิงโครงสร้าง อุตสาหกรรมดิจิทัลของจีนครอบคลุมขอบข่ายที่กว้างขวาง ตั้งแต่ธุรกิจโทรคมนาคม การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการซอฟต์แวร์และไอที ไปจนถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ล้ำสมัย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม จีนได้มีการเปิดใช้งานสถานีฐานเครือข่าย 5G ไปแล้วถึง 4.96 ล้านสถานี พร้อมทั้งมีการติดตั้งพอร์ตเครือข่ายใยแก้วนำแสงแบบ Passive Optical Network ที่มีความเร็วสูงถึง 10 กิกะบิต จำนวน 32 ล้านพอร์ต เพื่อรองรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการขยายความครอบคลุมของเครือข่าย 5G-Advanced หรือ 5G-A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นกว่า ไปยังเมืองต่างๆ มากถึง 330 เมือง เพื่อปูทางสู่การใช้งานแอปพลิเคชันระดับสูงในอนาคต ในด้านของขีดความสามารถในการประมวลผล ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จีนได้สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการติดตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์มาตรฐานในศูนย์คอมพิวติ้งรวมทั้งสิ้น 14.45 ล้านตู้ โดยมีกำลังการประมวลผลด้าน AI สูงถึง 1,882 เอ็กซะฟลอปส์ต่อวินาที ความสามารถในการคำนวณระดับมหาศาลนี้ได้รับการสนับสนุนจากการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงศูนย์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่กว่า 70 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบศูนย์กลางคอมพิวติ้งหลักของประเทศ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการฝึกฝนโมเดล AI สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การบูรณาการระหว่างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เช่น สถานีฐาน 5G และศูนย์ข้อมูล เข้ากับซอฟต์แวร์และบริการดิจิทัล ทำให้ประเทศจีนสามารถสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกันอย่างสมบูรณ์ การเติบโตที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสแรกนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีฐานราก เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่รุนแรงในระดับโล
เศรษฐกิจดิจิทัลจีน โครงสร้างพื้นฐาน 5G ปัญญาประดิษฐ์ AI ศูนย์คอมพิวติ้ง นวัตกรรมเทคโนโลยี
