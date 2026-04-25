เศรษฐกิจไทยเสี่ยงถดถอย! งบสาธารณสุขตึงเครียด AI ทางการแพทย์ต้องพิสูจน์ตัวเอง

นักวิเคราะห์เตือนเศรษฐกิจไทยอาจเติบโตต่ำกว่า 2% จากสงครามอิหร่าน-สหรัฐฯ ขณะที่งบประมาณสาธารณสุขยังคงจำกัด และการลงทุนใน AI ทางการแพทย์ต้องแสดงให้เห็นถึงการลดต้นทุนจริง
สถานการณ์ เศรษฐกิจไทย กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่าอาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่ำกว่า 2% และอาจนำไปสู่ภาวะ ถดถอย ได้หากสถานการณ์ดังกล่าวลากยาวต่อเนื่อง ปัจจัยภายในประเทศเองก็มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสาธารณสุขที่กำลังเผชิญกับความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณที่จัดสรรและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง งบประมาณผู้ป่วยในของโรงพยาบาลรัฐยังคงถูกจำกัดด้วยระบบปลายปิด ซึ่งหมายความว่ามีการกำหนดกรอบวงเงินที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ในปีงบ 2569 งบประมาณผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 4% จาก 84,445 ล้านบาท เป็น 88,050 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยกว่าความต้องการที่แท้จริงอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากผลเบิกจ่ายจริงในปี 2568 พบว่าโรงพยาบาลรัฐใช้จ่ายจริงถึง 181,797 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ 168,297 ล้านบาท ถึง 13,500 ล้านบาท สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการเงินของโรงพยาบาลรัฐ และความจำเป็นในการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้น การเข้ามาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านงบประมาณ แม้ว่า AI จะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบ AI ก็จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น งบประมาณสนับสนุน AI Chest X-ray ของสำนักงานหลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ ( สปสช.
) ถูกจัดสรรภายใต้บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งเพิ่มจาก 180 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทต่อปี แผนงานระยะ 3 ปี กำหนดงบประมาณสำหรับ AI ส่วนนี้ไว้ที่ 55 ล้านบาทในปีแรก เพิ่มเป็น 135 ล้านบาทในปีที่สอง และ 225 ล้านบาทเมื่อขยายไปยังโรงพยาบาลทั้ง 887 แห่ง อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าสนใจคือ งบประมาณส่วนนี้ถูกจัดอยู่ในหมวด “บัญชีนวัตกรรม” ซึ่งหมายความว่าเป็นการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบประมาณหลักในการรักษาพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางของ National Health Service (NHS) ของอังกฤษ ในปี 2566 NHS ได้ลงทุน 21 ล้านปอนด์ในการนำ AI มาวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีทรวงอกใน 66 โรงพยาบาล และการวิเคราะห์โดย Frontier Economics ประเมินว่า หาก AI สามารถลดการวินิจฉัยผิดพลาดได้เพียง 10% ในปีแรก จะสามารถประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้ 1.67 ล้านปอนด์ และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมกว่า 235 ล้านปอนด์ในระยะเวลา 5 ปี NHS มองว่า AI จะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการลดต้นทุนจริง ซึ่งสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และผลประโยชน์ที่ได้จะต้องกลับเข้าสู่งบประมาณหลักในการรักษาพยาบาล แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลไทยและ สปสช.
ที่มองว่า AI ควรมีบทบาทในการลดต้นทุน ไม่ใช่เป็นเพียงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกครั้งที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาให้ข้อมูล มักจะเน้นย้ำถึงการลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยี AI เป็นสำคัญ ดังนั้น การลงทุนใน AI ทางการแพทย์จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และความสามารถในการลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยื
สุขภาพ เศรษฐกิจไทย ถดถอย สงครามอิหร่าน-สหรัฐฯ งบประมาณสาธารณสุข AI ทางการแพทย์ สปสช. NHS ลดต้นทุน
