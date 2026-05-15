เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

เศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ดัชนีสหรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นในราคาสินทรัพย์ทั่วโลก และลดความต้องการใช้ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
เงินดอลลาร์สหรัฐก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและถอยหลังหนึ่งก้าว ตามหลังข้อมูล เศรษฐกิจ มหภาคที่ตกต่ำอีกชุดหนึ่งและ ดัชนีสหรัฐ ทำสถิติสูงสุดใหม่ มูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เกิด การพุ่งขึ้น เพิ่มความยอมรับในความเสี่ยงทั่วโลก และ ลดความต้องการใช้ดอลลาร์ ในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย Bears on ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเร่ง PPI ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ขึ้นไปถึง 6% ในเดือนเมษายน Fed ต้องการวัด อัตราเงินเฟ้อ โดยใช้ดัชนีรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล ( PCE ) จากข้อมูล CPI และ PPI พบว่า PCE หลักสามารถเร่งตัวขึ้นเป็น 3.
3% ในเดือนเมษายน เมื่อรวมกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน สิ่งนี้ทำให้อนุพันธ์ของ CME มีความน่าจะเป็นมากกว่า 30% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569 และเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในเดือนมีนาคม 2570 ในขณะเดียวกัน ECB ได้ส่งสัญญาณว่าอาจไม่เปิดเผยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญของ Bloomberg และตลาดฟิวเจอร์สว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2-3 จุดที่ 0.25 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ Olli Rehn สมาชิกคณะกรรมการบริหารกล่าวว่ายูโรโซนใกล้จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Philip Lane เชื่อว่าอุปสงค์ในประเทศที่หดตัวจะทำให้การปรับนโยบายการเงินทำได้ยาก เงินเยนเริ่มแข็งค่าขึ้นหลังจากขายได้สามวันตามคำแถลงของ OECD ที่ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนเป็น 2% ภายในสิ้นปี 2570 โดยจะต้องดำเนินวงจรการเข้มงวดทางการเงินต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจร้อนเกินไ
