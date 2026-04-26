เศรษฐกิจสหรัฐฯ เปลี่ยนรูปจาก K เป็น E: ความเหลื่อมล้ำที่ซับซ้อนขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2026 จะเปลี่ยนจากรูปแบบ K Economy ที่แบ่งเป็นคนรวยและคนจน เป็น E Economy ที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มชัดเจน: กลุ่มรายได้สูงที่ยังคงใช้จ่ายได้ดี, กลุ่มชนชั้นกลางที่เริ่มระมัดระวังการใช้จ่าย และกลุ่มรายได้ล่างที่จมอยู่กับหนี้สิน
ทำไม เศรษฐกิจ 'รูปตัว K' กลายเป็น E Economy ความเหลื่อมโลกการเงินปี 2026 เมื่อกราฟแบ่งชัด Top 20% ยังเปย์ฉ่ำ ขับเคลื่อนการบริโภค ชนชั้นกลางเริ่มจ่ายไม่ไหว ส่วนคนชั้นล่างจมกองหนี้หนี้ นักเศรษฐศาสตร์มองว่าปี 2026 เศรษฐกิจ สหรัฐ จะไม่ได้มีแค่คนรวยกับคนจน หรือที่เรียกว่า K Economy อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นรูปตัว 'E' หรือ E Economy ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าเดิม โดยแบ่งคนออกเป็น 3 ระดับชัดเจน ในอดีตเรามักเห็นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงเดินไปในทิศทางเดียวกัน แต่ข้อมูลล่าสุดจาก Bank of America เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ช่วงก่อนปลายปี 2025 การใช้จ่าย ของ 'กลุ่มรายได้ปานกลาง' และ 'กลุ่มรายได้สูง' ยังเติบโตไปพร้อมๆ กัน เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางที่ยังพอมีกำลังซื้อพอกัน จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเข้าสู่ปลายปี 2025 กลุ่มชนชั้นกลางเริ่ม 'เหนื่อย' และเริ่มแยกตัวออกมา คือเริ่มลด การใช้จ่าย ลงในขณะที่กลุ่มคนรวยยังใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม 2026 ช่องว่างของ การใช้จ่าย ระหว่าง 'ครัวเรือนรายได้สูง' กับ 'กลุ่มคนอื่นๆ ทั้งหมด' ได้ถ่างออกกว้างที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2022 ขีดบนของตัว E จาก การวิเคราะห์ล่าสุดของ Moody’s Analytics พบว่า กลุ่ม ผู้มีรายได้สูงสุด 20% คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของ การใช้จ่าย ของผู้บริโภคทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แม้สินค้าจะแพงขึ้นพวกเขาก็ยังจ่ายไหว ทำให้ธุรกิจต่างๆ แห่กันออกสินค้า 'พรีเมียม' มาเอาใจ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ยังยินดีจ่ายเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษขีดกลางของตัว E นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ชนชั้นกลางเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยหันไปพึ่งพา ' เศรษฐกิจ แบบคอสโก้' คือเน้นซื้อของกินของใช้ทีละเยอะๆ จากห้างค้าส่งเพื่อให้คุ้มค่าที่สุด เรื่องนี้จะกลายเป็นภาพสะท้อนที่จะทำให้เราเห็นภาพวิกฤตการณ์ด้านกำลังซื้อชัดเจนที่สุด เพราะพวกเขาไม่ได้หยุดใช้จ่าย แต่เป็นการ 'ใช้จ่ายอย่างกังวล' เพื่อให้เงินทุกบาทคุ้มค่าที่สุด ข้อมูลจาก Bank of America ระบุว่า ปัจจุบันจำนวนครัวเรือนชาวอเมริกันที่ต้องใช้ชีวิตแบบ 'เดือนชนเดือน' กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2025 มีครัวเรือนเกือบ 24% ที่ตกอยู่ในสภาวะนี้ นิยามของคำว่า 'เดือนชนเดือน' ในที่นี้ไม่ใช่แค่การไม่มีเงินออม แต่หมายถึงการที่ ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน เช่น ค่าเช่าบ้าน อาหาร ค่าน้ำค่าไฟ น้ำมัน และค่าเลี้ยงดูบุตร พุ่งสูงจนกินส่วนแบ่งรายได้ไปมากกว่า 95% ของรายรับทั้งหมด ทำให้แทบไม่เหลือเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินหรือ การใช้จ่าย อื่น ๆ เลย นักวิจัยของธนาคารพบว่า สัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2023 ขีดล่างของตัว E คือกลุ่ม เศรษฐกิจ ระดับล่างสุดของ เศรษฐกิจ นั้นมีลักษณะเด่นคือการใช้บัตรเครดิตและการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระในระดับสูง ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐ บ่งชี้ว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางกำลังเผชิญปัญหาหนี้บัตรเครดิตอย่างหนัก โดยกว่า 59% ของผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ มียอดค้างชำระอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบปี ซึ่งสูงกว่ากลุ่มคนรวยอย่างเห็นได้ชัด อกจากนี้ยังพบการพึ่งพาสินเชื่อ 'ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง' (Buy Now, Pay Later) ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดย 1 ใน 4 ของผู้ใช้บริการยอมรับว่าต้องกู้เงินมาเพื่อซื้อเพียงแค่ 'ของกินของใช้ในบ้าน' เท่านั้น นักเศรษฐศาสตร์เปรียบเปรยว่า เศรษฐกิจ ตอนนี้เหมือนเกมตีกระต่ายหรือตัวตุ่น พอราคาสินค้าชนิดหนึ่งเริ่มลด เช่น ไข่ไก่ ราคาสินค้าอีกอย่างก็พุ่งสูงขึ้นแทน เช่น เนื้อวัว วนเวียนไปไม่จบสิ้น ทำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นกลางรู้สึกเหมือนถูกไล่ต้อนและต้องดิ้นรนวางแผนการเงินอย่างหนักตลอดเวล.
เศรษฐกิจสหรัฐ E Economy K Economy ความเหลื่อมล้ำ การใช้จ่าย
