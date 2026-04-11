เวียดนามเดินหน้า Mega Projects ปี 2569: ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หนุนเศรษฐกิจระยะกลาง

เวียดนามเดินหน้า Mega Projects ปี 2569: ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หนุนเศรษฐกิจระยะกลาง
📆4/11/2026 1:41 AM
📰PostToday
เวียดนามเตรียมเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในปี 2569 มูลค่ามหาศาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเติบโตในระยะยาว แม้เผชิญความท้าทายด้านสภาพคล่องในระบบธนาคาร

ข้อมูลจากทีมวิจัยความมั่งคั่ง (Wealth Research) หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดเผยว่า ปี 2569 ยังคงเป็นปีที่ เวียดนาม เดินหน้าลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ ( Mega Projects ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โครงการสำคัญประกอบด้วย รถไฟความเร็วสูงระยะทางกว่า 1,500 กิโลเมตร เชื่อมฮานอย–โฮจิมินห์ ผ่านมากกว่า 20 จังหวัด ด้วยงบประมาณรวมกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการรถไฟเชื่อมต่อจีนมูลค่ากว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การขยายถนนวงแหวนและโครงข่ายคมนาคมในนครโฮจิมินห์ รวมถึงโครงการสนามบินนานาชาติลองแถ่ง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ รองรับผู้โดยสารมากกว่า 100 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานริมแม่น้ำแดงในกรุงฮานอย มูลค่ากว่า 33,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการลงทุนเชิงรุก (Proactive Investment Strategy) ของรัฐบาลเวียดนามอย่างชัดเจน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว\ในปี 2569 งบรายจ่ายเพื่อการลงทุนและพัฒนา (Investment Development Expenditure) ของเวียดนามคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,120.2 ล้านล้านดอง หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 43,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 41.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายที่จะเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้สูงกว่าปี 2568 ซึ่งมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ 85.6% การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงให้มากขึ้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นกันชนให้กับเศรษฐกิจเวียดนาม ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของภาคการส่งออก และแรงกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ การลงทุนเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงบวกในระยะกลางถึงระยะยาว ผ่าน Multiplier Effect ต่อการจ้างงาน รายได้ และอุปสงค์ภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการสร้างงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ\อย่างไรก็ตาม การเร่งลงทุนในระดับสูงย่อมมาพร้อมกับความท้าทายด้านสภาพคล่องในระบบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธนาคารพาณิชย์ จากข้อมูลพบว่าอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารระยะสั้นยังคงมีความผันผวนสูงและอยู่เหนืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพคล่องในระบบธนาคารเวียดนามยังคงตึงตัวและยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการฟื้นตัวจากแรงหนุนของภาครัฐ การตึงตัวของสภาพคล่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนของภาคเอกชนในระยะสั้น ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจในบางส่วน ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยา

เวียดนาม Mega Projects โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การลงทุน

 

