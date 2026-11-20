เวียดนามยกเลิกโทษประหารยาเสพติด เหลือโทษประหารเพียง 4 ความผิด
สมัชชาแห่งชาติเวียดนามผ่านกฎหมายลดความผิดโทษประหารเหลือ 4 ประเภท ยกเว้นค้ายาเสพติด เปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิต คาดมีผู้รอโทษกว่า 1,200 คน
ทางการประเทศ เวียดนาม ได้ประกาศใช้มาตรการสำคัญในการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา โดยสมัชชาแห่งชาติ เวียดนาม มีมติเห็นชอบให้ลดจำนวนความผิดที่มี โทษประหารชีวิต ลงอย่างมาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการลดจำนวน罪名ที่ต้องรับโทษสูงสุดด้วยการสูญเสียชิวิตจากเดิมจำนวนมาก เหลือเพียง 4 ประเภทความผิดเท่านั้นที่กฎหมายยังคงอนุญาตให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตได้
รายละเอียดการยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ 4 ความผิด
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขใหม่ซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน โทษประหารชีวิตจะถูกจำกัดไว้เฉพาะความผิดร้ายแรงที่สุดเพียง 4 ประเภท ได้แก่ การทรยศต่อประเทศ การฆาตกรรม การก่อการร้าย และการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาของรัฐบาลที่ต้องการปรับให้ระบบกฎหมายสอดคล้องกับแนวโน้มสากลมากขึ้นAlso readเหยื่อร้อง DSI “สอบแชร์ฟอเร็กซ์” หลังสูญเงิน “พันล้าน”
นอกเหนือจากโทษประหารชีวิตสำหรับยาเสพติดแล้ว ความผิดอื่นๆ อีกหลายรายการที่ถูกตัดออกจากบัญชีแดง ได้แก่ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม การก่อกบฏ และข่มขืนกระทำชำเราเยาวชน สำหรับความผิดทั้งหมดที่ถูกลบออกจากรายการโทษประหารชีวิต tersebut ได้มีการกำหนดโทษสูงสุดใหม่แทนที่เป็นการจำคุกตลอดชีวิต
นี่ถือเป็นก้าวล่าสุดในกระบวนการระยะยาวที่เวียดนามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของประเทศเมื่อปี 2528 ในตอนนั้น ประเทศนี้มีจำนวน罪名ที่ต้องรับโทษประหารชีวิตถึง 44 ประเภท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบายทางกฎหมายในช่วงเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
จุดยืนของรัฐบาลและสถิติผู้ต้องโทษ
พลตำรวจโท เหลือง ตาม กวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม ได้ชี้แจงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้ โดยระบุว่าหลักฐานทางกฎหมายและสังคมบ่งชี้ว่าผู้ค้ายาเสพติดจำนวนมาก "ถูกล่อลวง หลอกลวง หรือบีบบังคับ" ให้กระทำความผิดดังกล่าว
รัฐมนตรีคลังแสง กวาง ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำผิดอย่างเต็มใจทั้งหมด แต่อาจตกเป็นเหยื่อของโครงสร้างอาชญากรรมorganized crime ดังนั้น จึงยังไม่สายเกินไปที่จะให้โอกาสในการ "ฟื้นฟู ให้การศึกษา และได้รับโอกาสในการแก้ไขความผิดที่ก่อไว้" ทำให้รัฐบาลมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดตอนชีวิตด้วยโทษประหาร
อย่างไรก็ตาม กระบวนการแก้ไขกฎหมายนี้มิได้ดำเนินไปโดยไร้ซึ่งเสียงคัดค้าน สมาชิกสภาแห่งชาติหลายคนเคยแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดฐานค้ายาเสพติด โดยมองว่ายาเสพติดส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม
องค์การนิรโทษกรรมสากล หรือ Amnesty International ได้ประเมินสถานการณ์ล่าสุดไว้ว่า ณ สิ้นปี 2566 มีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตและรอการบังคับโทษอยู่ในประเทศเวียดนามมากกว่า 1,200 คน แม้ว่าทางการเวียดนามจะไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้ต้องโทษที่ถูกประหารชีวิตต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการก็ตาม
ผลกระทบและแนวโน้มในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้มีนัยสำคัญต่อกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้ โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่ามีบุคคล 11 คนถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตตามความผิดฐานลักลอบขนยาเสพติดจากฝรั่งเศสเข้ามายังเวียดนาม ภายใต้กฎหมายเดิม
วิธีการประหารชีวิตในเวียดนามปัจจุบันใช้วิธีฉีดยาพิษ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางการเลือกใช้แทนการยิงเป้าโดยเพชฌฆาต เนื่องจากประเทศนี้ได้ยุติการใช้วิธียิงเป้าไปเมื่อปี 2556 หรือประมาณ 13 ปีก่อนหน้าเหตุการณ์ล่าสุดนี้
การลดจำนวน罪名โทษประหารชีวิตอาจส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ยังคงเป็นข้อกังวลของชุมชนระหว่างประเทศมาโดยตลอด สำหรับประชาชนในประเทศ ผลกระทบโดยตรงคือระบบกระบวนการยุติธรรมจะหันไปเน้นการจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิตสำหรับความผิดที่ไม่ใช่การฆ่าคนหรือก่อการร้าย
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