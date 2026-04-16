เวียดนามแซงไทย: ปัจจัยด้านประชากร พลังงาน และการส่งออก ที่ชี้อนาคตเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์เจาะลึกเหตุผลที่เวียดนามมีศักยภาพเติบโตทางเศรษฐกิจเหนือกว่าไทย ชี้ชัดความแตกต่างด้านโครงสร้างประชากร พลังงาน และทิศทางการส่งออก ที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจต่อความผันผวนของราคาพลังงานโลก.
หากพิจารณาในมิติของโครงสร้าง ประชากร เวียดนาม กำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทาง เศรษฐกิจ ในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด ด้วยจำนวน ประชากร ที่ทะลุ 100 ล้านคน และมีอายุเฉลี่ยเพียง 30 ปี ซึ่งหมายถึงจำนวน ประชากร วัยแรงงานที่มหาศาลและกำลังซื้อภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับประเทศ ไทย ที่มี ประชากร ราว 66 ล้านคน และมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 40 ปี ความแตกต่างนี้ไม่เพียงส่งผลโดยตรงต่อปริมาณกำลังแรงงานที่พร้อมเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงศักยภาพในการบริโภคภายในประเทศ
เวียดนามจึงมีฐานการเติบโตที่กว้างและมีความยั่งยืนกว่าอย่างมีนัยสำคัญ การที่เวียดนามมีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก ยังหมายถึงศักยภาพในการปรับตัวและรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและภาระด้านสวัสดิการสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศ และในบริบทนี้ เวียดนามมีแต้มต่อที่ชัดเจนกว่าในแง่ของต้นทุนแรงงานและพลวัตของตลาดภายในประเทศ อีกหนึ่งจุดแข็งที่ทำให้เวียดนามมีทิศทางที่สดใสกว่าคือโครงสร้างด้านพลังงาน ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงหลัก ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูง ทำให้ต้นทุนของระบบเศรษฐกิจไทยมีความผูกพันกับราคาพลังงานโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ผลกระทบจะสะท้อนมาสู่เศรษฐกิจไทยโดยตรงและรุนแรง ทั้งในด้านต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น การลดลงของกำลังซื้อของผู้บริโภคจากการที่ราคาสินค้าจำเป็นต้องปรับตัวตาม และความเสี่ยงต่อการขาดดุลในบัญชีเดินสะพัดที่อาจบานปลาย หากมูลค่าการนำเข้าพลังงานมีสัดส่วนที่สูงกว่าการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญ ในมุมของการใช้พลังงาน หากพิจารณาการใช้ไฟฟ้าต่อหัวของประเทศไทย ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในภูมิภาค โดยอยู่ที่ประมาณ 2,500 - 3,000 หน่วยต่อคนต่อปี แต่ปัญหาสำคัญคือ แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของไทยยังคงต้องนำเข้า เมื่อราคาพลังงานโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ในขณะที่เวียดนาม แม้จะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ลักษณะของการใช้พลังงานของเวียดนามนั้นแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน เวียดนามใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนการขยายฐานการผลิตและการส่งออก ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ในระยะยาว ในขณะที่ประเทศไทยใช้พลังงานจำนวนมากในภาคบริการและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญ แต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่อาจต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก เมื่อมองในมิติของการส่งออก ประเทศไทยยังคงเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสูง โดยมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกหลักของไทยยังคงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และกำลังก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ และสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลก ประเทศเหล่านี้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก เวียดนามมีความได้เปรียบในประเด็นนี้อย่างชัดเจน ด้วยนโยบายที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ การมีต้นทุนแรงงานที่แข่งขันได้ และการเข้าร่วมข้อตกลงทางการค้าเสรีต่างๆ ทำให้เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ เมื่อราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้น ประเทศที่ได้เปรียบจึงไม่ใช่ประเทศที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นประเทศที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตด้านพลังงานให้กลายเป็นโอกาสในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของราคาพลังงาน ซึ่งในภาพรวม เวียดนามกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหน้าสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่
