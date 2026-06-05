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เวียดนามจับมือไทยยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ตั้งเป้าการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 2570

ข่าวเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ News

เวียดนามจับมือไทยยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน ตั้งเป้าการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 2570
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านการค้าและการลงทุน
📆6/5/2026 5:19 AM
📰Thansettakij
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การเยือนไทยของประธานาธิบดีเวียดนาม นายโต เลิม ร่วมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมปี 2569-2574 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน ความมั่นคง และความยั่งยืน ผ่าน 3 เสาหลัก มุ่งใช้แนวคิดเศรษฐกิจเกื้อหนุนกันเพื่อแข่งขันในระดับโลก

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโต เลิม ประธานาธิบดีเวียดนามและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2569 นับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์เป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) เมื่อปี 2568 การเยือนครั้งนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากเจตนารมณ์เชิงนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติการร่วมปี 2569-2574 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มิติทางเศรษฐกิจเป็นที่จับตามากที่สุด เนื่องจากไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียน โดยปี 2568 การค้าสองประเทศมีมูลค่า 22,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายใน 2570 ขณะที่ 4 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการค้าอยู่ที่ 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังสูง ความร่วมมือในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Peace ด้านความมั่นคง กลาโหม ข่าวกรอง และความปลอดภัยทางไซเบอร์ Sustainable Growth ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และ Sustainable Future ด้าน AI ดิจิทัล นวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานหมุนเวียน ที่น่าสนใจคือเวียดนามมองไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจมากกว่าคู่แข่ง ตามแนวคิด Complementary Economy หรือเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน ไทยมีจุดแข็งด้านโลจิสติกส์ อาหาร ค้าปลีก วัสดุอุตสาหกรรม ส่วนเวียดนามเด่นด้านการผลิต แรงงาน และฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ สองประเทศจะเชื่อมโยงศักยภาพเพื่อแข่งขันกับกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ของโลก แทนการแข่งขันในภูมิภาค นอกจากนี้ยังผลักดันความเชื่อมโยงใน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่าน East-West Economic Corridor และ Southern Economic Corridor รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ด่านชายแดน และการอำนวยความสะดวกด้านผ่านแดนสินค้า เพื่อยกระดับไทยและเวียดนามเป็นแกนเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหาร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ปิโตรเคมี วัสดุอุตสาหกรรม เครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจสีเขียว ความร่วมมือนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลในระยะยา.

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโต เลิม ประธานาธิบดีเวียดนามและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2569 นับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และต่อยอดจากการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) เมื่อปี 2568 การเยือนครั้งนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากเจตนารมณ์เชิงนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติการร่วมปี 2569-2574 เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มิติทางเศรษฐกิจเป็นที่จับตามากที่สุด เนื่องจากไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในอาเซียน โดยปี 2568 การค้าสองประเทศมีมูลค่า 22,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายใน 2570 ขณะที่ 4 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการค้าอยู่ที่ 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังสูง ความร่วมมือในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Peace ด้านความมั่นคง กลาโหม ข่าวกรอง และความปลอดภัยทางไซเบอร์ Sustainable Growth ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และ Sustainable Future ด้าน AI ดิจิทัล นวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานหมุนเวียน ที่น่าสนใจคือเวียดนามมองไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจมากกว่าคู่แข่ง ตามแนวคิด Complementary Economy หรือเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกัน ไทยมีจุดแข็งด้านโลจิสติกส์ อาหาร ค้าปลีก วัสดุอุตสาหกรรม ส่วนเวียดนามเด่นด้านการผลิต แรงงาน และฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ สองประเทศจะเชื่อมโยงศักยภาพเพื่อแข่งขันกับกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ของโลก แทนการแข่งขันในภูมิภาค นอกจากนี้ยังผลักดันความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่าน East-West Economic Corridor และ Southern Economic Corridor รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ด่านชายแดน และการอำนวยความสะดวกด้านผ่านแดนสินค้า เพื่อยกระดับไทยและเวียดนามเป็นแกนเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหาร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ปิโตรเคมี วัสดุอุตสาหกรรม เครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด และเศรษฐกิจสีเขียว ความร่วมมือนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลในระยะยา

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน การค้าและการลงทุน เศรษฐกิจเกื้อหนุนกัน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

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