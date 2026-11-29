เวียดนามยกย่องบทบาทไทยประธาน ACMECS ขับเคลื่อนลุ่มน้ำโขง
สื่อเวียดนามรายงานบทบาทไทยในฐานะประธาน ACMECS เน้นการค้า การลงทุน และแก้ปัญหาข้ามพรมแดน ภายใต้การนำของนายอนุทิน เพื่อประโยชน์ประชาชนลุ่มน้ำโขง
รัฐบาล ไทย ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากสื่อหลักของประเทศ เวียดนาม หลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาด ไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2569 ซึ่งสื่อ เวียดนาม จับตาบทบาทของประเทศ ไทย ในฐานะผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือและรับตำแหน่งประธาน ACMECS ต่อจากเมียนมา
น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สื่อเวียดนามหลายสำนักนำเสนอข่าวการเดินทางเข้าร่วมประชุมของนายกรัฐมนตรีในเชิงบวก โดยเฉพาะบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือและรับตำแหน่งประธาน ACMECS จากเมียนมา ซึ่งสื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของไทยในการกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงAlso readอนุทิน ร่วมประชุมผู้นำ ACMECS กรุงฮานอย ก่อนนั่งประธาน ปี 70-71
สื่อเวียดนามติดตามนายกรัฐมนตรีถึงเวียดนาม
สำนักข่าวเวียดนาม (TTXVN) เว็บไซต์ข่าวรัฐบาลเวียดนาม Chinhphu.vn และหนังสือพิมพ์ Tuổi Trẻ รายงานข่าวการมาถึงของนายกรัฐมนตรีและภริยาที่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย โดยมีรมช.ต่างประเทศเวียดนามให้การต้อนรับ ขณะที่ Tuổi Trẻ ระบุว่านี่คือการเข้าร่วมประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งแรกของนายอนุทิน
สถานีวิทยุเสียงเวียดนาม (VOV) นำเสนอถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือ ACMECS ตั้งแต่ปี 2546 และมีส่วนสำคัญในการกำหนดวาระความร่วมมือและกลไกการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งสะท้อนถึงความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของไทยในเวทีนี้
นอกจากนี้ VietnamPlus ยังระบุว่า ACMECS เป็นกลไกความร่วมมือที่รวมประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม และการรับตำแหน่งประธานจะเปิดโอกาสให้ไทยมีบทบาทในการประสานงานและกำหนดทิศทางความร่วมมือในภูมิภาคมากขึ้น
แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาข้ามแดน
รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน มีแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือในฐานะประธาน ACMECS โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน การเงินดิจิทัล และการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
ควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน ทั้งปัญหามลพิษ อาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ โดยต่อยอดจากข้อริเริ่มที่ประเทศไทยได้ผลักดันในเวทีสหประชาชาติ อาเซียน และเอเปค เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน
ผลลัพธ์การประชุมและทิศทางในอนาคต
หนังสือพิมพ์ Nhân Dân และ Quân đội Nhân dân รายงานผลการประชุมและพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ACMECS จากเมียนมาให้แก่ประเทศไทย พร้อมนำเสนอการรับรองแถลงการณ์ร่วมเนปยีดอของผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งแสดงถึงการเห็นพ้องต้องกันในการเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
หนังสือพิมพ์ Đại Đoàn Kết ได้เผยแพร่ภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินขณะกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมและถ่ายภาพร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิก ขณะที่สื่อเวียดนามยังรายงานถึงความสำเร็จของการประชุม โดยประเทศสมาชิกเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือในการค้า การลงทุน การเกษตร คมนาคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ประเทศสมาชิกยังเห็นชอบการผลักดันกองทุนพัฒนา ACMECS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอนุภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยสื่อเวียดนามมองว่าความสนใจดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประชาชนทั้ง 5 ประเทศ
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