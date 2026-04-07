เวียดนาม: การรวมศูนย์อำนาจสู่ประธานาธิบดีโต เลิม และอนาคตของประเทศ

เวียดนามเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโต เลิม การรวมศูนย์อำนาจอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง ใน เวียดนาม ครั้งนี้นับเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่สำคัญยิ่ง จากเดิมที่เคยใช้ระบบ ' ผู้นำร่วม ' (Collective Leadership) ซึ่งเป็นการแบ่งอำนาจกันในหมู่คณะผู้นำ มาเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลเดียว คือ นาย โต เลิม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ วัย 68 ปี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นผ่านการลงมติรับรองจากสมาชิกสภาแห่งชาติ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมทั่วประเทศ นาย โต เลิม
ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาในหลากหลายมิติ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเน้นย้ำถึงหลักการพึ่งพาตนเองในการป้องกันประเทศเป็นวาระสำคัญสูงสุด ก่อนหน้านี้ นายโต เลิม เคยดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีเป็นการชั่วคราวในปี 2024 ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของนายเหงียน ฟู้ จ่อง อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้ทรงอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายมากมายสำหรับเวียดนาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า การรวมศูนย์อำนาจอาจนำไปสู่ระบอบอำนาจนิยมที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพและสิทธิของประชาชนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่ง การรวมศูนย์อำนาจอาจช่วยให้การตัดสินใจเชิงนโยบายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ\การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เวียดนามกำลังเผชิญกับความท้าทายและความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน รัฐบาลเวียดนามภายใต้การนำของนายโต เลิม มุ่งเน้นไปที่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับเลขสองหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างสถานะของประเทศในเวทีโลก เวียดนามกำลังพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของตนเองให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น โดยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตต้นทุนต่ำ ซึ่งเคยเป็นรากฐานสำคัญของภาคการส่งออก และหันมาส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เทคโนโลยีขั้นสูง และการบริการที่ทันสมัย รัฐบาลเวียดนามกำลังดำเนินนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติระดับโลก เพื่อนำเทคโนโลยี ความรู้ และเงินทุนมาสู่ประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน แม้ว่าการรวมศูนย์อำนาจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้อาจนำมาซึ่งความกังวลในเรื่องความโปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ตลาดการเงินและนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนาม พวกเขาเชื่อว่านายโต เลิม มีทัศนคติที่เป็นมิตรต่อภาคธุรกิจและพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ\การขึ้นสู่อำนาจของนายโต เลิม ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในวาระแห่งชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของเขาจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การปรับปรุงระบบการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางเศรษฐกิจทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในเวียดนามครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด ผลกระทบที่ตามมาจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การตัดสินใจของนายโต เลิม และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของเวียดนามในอนาคตอันใกล้ และส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรว
