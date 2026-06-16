เวทีทอมแรกของไทยฉีกทุกกฎการประกวด! "THE TOM THAILAND 2569" เวทีทอมแรกของไทยไม่ขายหล่อ-ไม่สนหุ่น ขอแค่มี "ของ" พร้อมยกระดับศักยภาพทอมไทยสู่ระดับประเทศ
เวทีทอมแรกของไทยฉีกทุกกฎการประกวด!
"THE TOM THAILAND 2569" เวทีทอมแรกของไทยไม่ขายหล่อ-ไม่สนหุ่น ขอแค่มี "ของ" พร้อมยกระดับศักยภาพทอมไทยสู่ระดับประเทศ ท่ามกลางงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่วงการประกวดเมืองไทยถึงคราวสั่นสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์ กับการเปิดตัว "THE TOM THAILAND 2569" เวทีประกวดทอมแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ภายใต้แนวคิดสะท้อนคุณค่าของ "คนคุณภาพ" ที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองสังคม และเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กลุ่ม Transman และทอมไทยทั่วประเทศได้ก้าวออกจากกรอบมาโชว์ศักยภาพสู่สายตาคนทั้งประเทศต้อนรับ Pride Month งานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นำโดย คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ก่อตั้งและผู้ถือลิขสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองประกวด คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร (Bern) และ แม่น็อต แม็กซิม ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าไอคอนระดับท็อปของประเทศที่จะมาร่วมเสริมทัพปรับลุค ดึงศักยภาพของผู้เข้าประกวด นำโดย 3 Masters ตัวแม่ตัวพ่อ ได้แก่ แม่อ้วน รีเทิร์น, พี่ป้อม วินิจ บุญชัยศรี และ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ พร้อมด้วยทีม Coach สุดสตรองอย่าง ป๋าต๊อบ - ปฏิญญา ควรตระกูล, ปีใหม่ - สุมนต์รัตน์ และ วิว - ปิยวรรณ ชื่นตะโก โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มดเอ็กซ์ จากช่องหมวยมดเอ็กซ์พริตตี้สอนอิ้ง324 และพระเอกหนุ่ม ธนพล เขียวอ่อน รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล ผู้ก่อตั้งและผู้ถือลิขสิทธิ์ เผยถึงแรงผลักดันและเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งเวทีนี้ว่า "ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่ได้ในทุกยุคคือ 'คนคุณภาพ' ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียง แต่คือเรื่องของคุณภาพความคิด การวางตัว และการใช้ชีวิต เล็กมองว่าทอมไทยในสังคมปัจจุบันมีศักยภาพสูงมาก มี 'ของ' ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอีกเยอะ เวที THE TOM THAILAND 2569 จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถของเพศทางเลือกอย่างแท้จริง และเราต้องการสร้างตัวตน สร้างโอกาสทางอาชีพที่มั่นคง ให้พวกเขามีจุดยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ" ทางด้าน คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร (Bern) ผู้อำนวยการกองประกวด ได้เปิดใจอย่างลึกซึ้งถึงมุมมองต่อกลุ่มทอมในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์การประกวด "ถ้าพูดถึงสมัยก่อน ทอมในสังคมไทยมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับและโดนเหยียดหยามบ่อยครั้ง พี่แนนจำได้ฝังใจกับคำว่า 'ทอมแบร์' ที่ชอบแซะกันว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาผู้ชาย หรือมองว่าพวกเราแค่อยากเป็นผู้ชาย ทำกร่าง ทำเป็นเท่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเจ็บปวดสำหรับพวกเรามาก ทั้งที่จริง ๆ แล้วเราคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเก่ง มีสมอง มีมือมีเท้า และสร้างตัวตนขึ้นมาจากความพยายามได้เหมือนกัน เกณฑ์คัดเลือกของเรา รูปร่างหน้าตาหรือความหล่อไม่สำคัญเลยค่ะ เพราะความหล่อของแต่ละคนมองไม่เท่ากัน อ้วนหรือผอมก็ไม่เกี่ยว ขอแค่เป็นตัวของตัวเองและมีความตั้งใจ เวทีนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งมาตั้งแต่แรก แต่เราต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพยายามไปกับเรา เราพร้อมจะปั้นคุณให้เก่ง เพื่อให้คุณนำทักษะไปต่อยอดทำมาหากิน เลี้ยงชีพ และกล้าที่จะเดินออกจากกรอบเดิม ๆ ออกมาแสดงให้ครอบครัวและสังคมเห็นว่าหนูทำได้" ขณะที่ แม่น็อต แม็กซิม ร่วมเสริมทัพถึงรางวัลสุดพิเศษและโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่หลังจบการประกวดที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้เข้าร่วมประกวดไปตลอดกาล "เวทีของเราเทียบเท่าเวทีประกวดระดับสากลของผู้ชาย ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 100,000 บาท กิฟวอชเชอร์และของรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลสุดเท่ และที่สำคัญเราไม่ได้จบแค่บนเวทีประกวด น็อตและทีมงานวางแผนจะปั้นน้อง ๆ ในรูปแบบบริษัทเพื่อเป็นศิลปินนักร้องทอม 4 ภาค และเราเตรียมโปรเจกต์สร้างซีรีส์และหนังสั้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของทอมในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักที่สุข สมหวัง หรือบทเรียนชีวิตต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้สังคมเข้าใจชีวิตของพวกเราอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้เรายังเตรียมสร้างชุมชน (Community) ด้วยการจัดกิจกรรม ปาร์ตี้รวมนักร้องดีเจที่เป็นทอม เพื่อสร้างพลังและความเข้มแข็ง พร้อมเชิญชวนทอมที่มีชื่อเสียงมาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันครับ" เวที THE TOM THAILAND 2569 ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยเฉพาะสปอนเซอร์ที่โดดมาร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อาทิ โรงพยาบาลยันฮี, เคียโฮซาน, ผึ้งหลับ Sleep Like Royalty หลับลึก หลับสบาย ตื่นมาสดชื่น, Burn Tom Diiz, The Knot 6 Sene Mutelu Presented By Crow Clinic Uthaithani, มหาราณีแกรนด์, ลักษณ์ สตูดิโอ, ลักษณ์จามูดี, NAN remover eyebrow, PKT PLOTLOCK Remover Tattoo, อร่อยกะต๊อบ สูตรลับเชฟประจำบ้าน, Lerner และ Code Man deodorant roll on น้ำหอมพรีเมี่ยมนำเข้าจากอังกฤษ ฯเวที THE TOM THAILAND 2569 เปิดรับสมัครทอมไทยและกลุ่ม Transman ที่มีความฝันและพร้อมจะพิสูจน์ตัวเอง โดยมีรายละเอียดดังนี
เวทีทอมไทย THE TOM THAILAND 2569 ประกวดทอมไทย คุณเล็ก - บุณณดา ทิพย์ภิบาล คุณแนน - วิไลลักษณ์ ศิริสาคร แม่น็อต แม็กซิม
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