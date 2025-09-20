เล็ก ฝันเด่น ห่วงชายแดนไทย-กัมพูชา หวั่นความรุนแรงบานปลาย หนุนสร้างรั้วปกป้องอธิปไตย

เล็ก ฝันเด่น อาสาสมัครกู้ภัย แสดงความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กังวลความรุนแรงที่อาจเพิ่มขึ้น หวั่นเจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย สนับสนุนการสร้างรั้วป้องกันชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตย
นายฝันเด่น จรรยาธนากร หรือที่รู้จักกันในชื่อ เล็ก ฝันเด่น อาสาสมัครกู้ภัยผู้มีใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่สงบตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เล็กได้นำทีมกู้ภัยเพื่อสนับสนุน เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจ ด้วยการมอบกำลังใจ จัดเตรียมอาหาร และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งแสดงความกังวลว่าสถานการณ์อาจทวีความรุนแรงขึ้น จากเดิมที่คาดการณ์ว่าอาจมีการใช้เพียงหนังสติ๊กและลูกหิน อาจมีการใช้อาวุธที่ร้ายแรงกว่านั้น
ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เล็กกล่าวว่าการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอด ทั้งให้กำลังใจ มอบอาหาร และเสื้อเกราะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน เล็กเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจเต็มเปี่ยม เพราะมีประชาชนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติและผืนแผ่นดินไทย\สถานการณ์ในปัจจุบันที่ฝั่งกัมพูชาได้ขยายพื้นที่ความเคลื่อนไหวออกไปหลายจุด ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นการสลายกำลังเจ้าหน้าที่ไทยให้กระจายออกไป ทำให้ยากต่อการควบคุมสถานการณ์ และอาจมีการซุ่มโจมตีจากพื้นที่ที่ไม่คาดคิด เล็กในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาเพิ่มกำลังพลและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เล็กยังได้แสดงความกังวลว่าอาจมีการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีเข้ามาในพื้นที่ โดยอาจมีการใช้อาวุธที่รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ที่อาจไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวที่เทียบเท่ากับทหาร เล็กเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องอธิปไตยของไทย และการรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทย เล็กได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยจะไม่รุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่ต้องการปกป้องคืออธิปไตยของประเทศไทยเท่านั้น บริเวณใดที่เป็นของไทยก็รักษาไว้ บริเวณใดที่มีข้อพิพาทก็ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางศาล ส่วนพื้นที่ใดที่ไม่ใช่ของไทยก็ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา\ในส่วนของการสร้างรั้วกั้นเขตแดน เล็ก ฝันเด่น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ แม้ว่าอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม เล็กมองว่าหากจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่นคงในระยะยาวและเป็นการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจน ก็สมควรที่จะดำเนินการ แต่หากมีข้อจำกัดในการสร้างรั้ว อาจพิจารณาใช้แนวธรรมชาติเป็นแนวป้องกันแทน นอกจากนี้ เล็กยังเสนอแนะให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจตราและป้องกันชายแดน ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้เพียงกำแพงปูนเท่านั้น ท้ายที่สุด เล็กเน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าจะมีรั้วกั้นที่ดีเพียงใด แต่หากไม่มีมิตรภาพและความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน ก็อาจไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เล็กจึงเสนอแนะให้มีการเจรจาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาความสงบสุขและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกั
เล็ก ฝันเด่น ชายแดนไทย-กัมพูชา อธิปไตย ความมั่นคง เจ้าหน้าที่ รั้วกั้นชายแดน