เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ร้อน นักการเมืองหลายฝ่ายเปิดประเด็น"ระบอบอากง" คนหลังบ้านแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการกทม. เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง ปล่อยวงจรส่วยในสำนักงานเขต

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ร้อน นักการเมืองหลายฝ่ายเปิดประเด็น"ระบอบอากง" คนหลังบ้านแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการกทม. เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง ปล่อยวงจรส่วยในสำนักงานเขตมีการเปิดโปงข้อกล่าวหา "ระบอบอากง" หรือ "คนหลังบ้าน" ที่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. โดยเรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง และนำไปสู่วงจรส่วยในพื้นที่ การโจมตีครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองที่มุ่งสกัดฐานอำนาจในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และลดทอนโอกาสทางการเมืองระดับชาติของผู้ว่าฯ กทม. ข้อกล่าวหามีน้ำหนักขึ้นจากกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีคำวินิจฉัยให้การแต่งตั้งข้าราชการ 17 ตำแหน่งเป็นโมฆะ ซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร กทม. การเมืองกรุงเทพฯ ร้อนระอุ หลังนักการเมืองหลายฝ่ายออกมาเปิดประเด็นข้อกล่าวหา "คนหลังบ้าน" แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง และปล่อยให้เกิดวงจรส่วยในสำนักงานเขต สะเทือนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ท่ามกลางการประเมินว่าเกมนี้อาจไม่ได้มุ่งล้มผู้ว่าฯ โดยตรง แต่หวังสกัดฐานอำนาจในสนาม สก. และอนาคตการเมืองระดับชาติ
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ร้อน นักการเมืองหลายฝ่ายเปิดประเด็น" ระบอบอากง " คนหลังบ้าน แทรกแซง การแต่งตั้งข้าราชการกทม.
เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง ปล่อยวงจรส่วยในสำนักงานเขตมีการเปิดโปงข้อกล่าวหา "ระบอบอากง" หรือ "คนหลังบ้าน" ที่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. โดยเรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง และนำไปสู่วงจรส่วยในพื้นที่ การโจมตีครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองที่มุ่งสกัดฐานอำนาจในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) และลดทอนโอกาสทางการเมืองระดับชาติของผู้ว่าฯ กทม. ข้อกล่าวหามีน้ำหนักขึ้นจากกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีคำวินิจฉัยให้การแต่งตั้งข้าราชการ 17 ตำแหน่งเป็นโมฆะ ซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร กทม.
การเมืองกรุงเทพฯ ร้อนระอุ หลังนักการเมืองหลายฝ่ายออกมาเปิดประเด็นข้อกล่าวหา "คนหลังบ้าน" แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการ กทม. เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง และปล่อยให้เกิดวงจรส่วยในสำนักงานเขต สะเทือนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
ท่ามกลางการประเมินว่าเกมนี้อาจไม่ได้มุ่งล้มผู้ว่าฯ โดยตรง แต่หวังสกัดฐานอำนาจในสนาม สก. และอนาคตการเมืองระดับชาต
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ระบอบอากง คนหลังบ้าน การแต่งตั้งข้าราชการกทม. เรียกรับผลประโยชน์แลกตำแหน่ง วงจรส่วยในสำนักงานเขต การโจมตี เกมการเมือง สกัดฐานอำนาจ เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อนาคตการเมืองระดับชาติ ผู้ว่าฯ กทม.
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