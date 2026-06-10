เลอโนโ vice ปรับปรุงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup ด้วย AI และเทคโนโลยี On-Premises

เลอโนโ vice 소개 AI และเทคโนโลยี On-Premises ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup including การลดความหน่วงของสัญญาณ IPTV การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโมเดล 3 มิติ และระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับชมและผู้ Trinidad
ระบบดังกล่าวออกแบบให้ลดความหน่วงของสัญญาณ IPTV ให้เหลือต่ำกว่าซึ่งต่างจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลทั่วไป โดยเลอโนโวเลือกใช้การประมวลผลแบบ On-Premises (ติดตั้งในสถานที่) แทนการพึ่งพาระบบคลาวด์ เนื่องจากเงื่อนไขด้านความหน่วงสำหรับการถ่ายทอดสดจำเป็นต้องประมวลผลที่ปลายทางนอก sistema ถ่ายทอดสด เทคโนโลยี ของเลอโนโวยังถูกติดตั้งที่ศูนย์บัญชาการ เทคโนโลยี ของ FIFA ในเมืองไมอามี และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการตลอดการแข่งขัน ศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นห้องควบคุมกลาง ให้วิศวกรและผู้บริหาร FIFA ติดตามและบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยี ทั้งหมดแบบใกล้เคียงเวลาจริง โครงสร้างพื้นฐาน AI ของเลอโนโวกำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ด้วยไฮไลต์การถ่ายทอดสดแบบใกล้เคียงเวลาจริง จากมุมกล้องหลายมุม และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลก เลอโนโวคือพาร์ทเนอร์หลักที่ช่วยให้เราตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความหน่วงต่ำสำหรับการผลิตรายการสดได้อย่างแท้จริง เลอโนโวนำ AI มาใช้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในสนามทั้ง 3 ประเทศเจ้าภาพ โดยระบบจำลองโมเดล 3 มิติของผู้เล่นช่วยให้ผู้รับชมเข้าใจการตัดสินที่ซับซ้อน เช่น การล้ำหน้า ได้ทันที เทคโนโลยี นี้พัฒนาจาก Generative AI และข้อมูลของผู้เล่นจริง และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ตัดสินในสนามได้ ระบบอื่นที่ติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบนำทางด้วย AI เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางภายในสนาม กล้องมุมมองผู้ตัดสินที่ปรับความเสถียรด้วย AI ลดการสั่นไหวของภาพได้สูงสุ.
ระบบดังกล่าวออกแบบให้ลดความหน่วงของสัญญาณ IPTV ให้เหลือต่ำกว่าซึ่งต่างจากการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลทั่วไป โดยเลอโนโวเลือกใช้การประมวลผลแบบ On-Premises (ติดตั้งในสถานที่) แทนการพึ่งพาระบบคลาวด์ เนื่องจากเงื่อนไขด้านความหน่วงสำหรับการถ่ายทอดสดจำเป็นต้องประมวลผลที่ปลายทางนอก sistema ถ่ายทอดสด เทคโนโลยีของเลอโนโวยังถูกติดตั้งที่ศูนย์บัญชาการเทคโนโลยีของ FIFA ในเมืองไมอามี และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการตลอดการแข่งขัน ศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นห้องควบคุมกลาง ให้วิศวกรและผู้บริหาร FIFA ติดตามและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีทั้งหมดแบบใกล้เคียงเวลาจริง โครงสร้างพื้นฐาน AI ของเลอโนโวกำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup ด้วยไฮไลต์การถ่ายทอดสดแบบใกล้เคียงเวลาจริง จากมุมกล้องหลายมุม และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลก เลอโนโวคือพาร์ทเนอร์หลักที่ช่วยให้เราตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านความหน่วงต่ำสำหรับการผลิตรายการสดได้อย่างแท้จริง เลอโนโวนำ AI มาใช้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในสนามทั้ง 3 ประเทศเจ้าภาพ โดยระบบจำลองโมเดล 3 มิติของผู้เล่นช่วยให้ผู้รับชมเข้าใจการตัดสินที่ซับซ้อน เช่น การล้ำหน้า ได้ทันที เทคโนโลยีนี้พัฒนาจาก Generative AI และข้อมูลของผู้เล่นจริง และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ตัดสินในสนามได้ ระบบอื่นที่ติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบนำทางด้วย AI เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางภายในสนาม กล้องมุมมองผู้ตัดสินที่ปรับความเสถียรด้วย AI ลดการสั่นไหวของภาพได้สูงสุ
AI FIFA World Cup On-Premises IPTV Generative AI Lorenza
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