เลสเตอร์ ซิตี้ ตัดสินใจยุติกองทุน สปอนเซอร์ เสื้อ BC.Games หลังวิกฤตภาพลักษณ์
เลสเตอร์ ซิตี้ ยกเลิกสัญญากับ BC.Games ทันที หลังแฟนบอลและสโมสรไม่พอใจการแต่งตั้งเอวาเอลฟี่เป็นทูต แบรนด์เกมคริปโตซึ่งไม่มีใบอนุญาตในอังกฤษส่งผลต่อภาพลักษณ์สโมสร
สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ได้ประกาศยุติการร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บีซี.เกมส์ อย่างมีผลทันที หลังจากที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวตกอยู่ในกระแสวิจารณ์อย่างหนักจากชุมชนแฟนบอลและสาธารณชน
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตัดสัมพันธ์กับพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักบนหน้าอกเสื้อทีม ซึ่งเดิมทีทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาที่มีมูลค่าหลายล้านปอนด์ตั้งแต่ปี 2024 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทีม แต่การตัดสินใจในครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของสโมสรในการปกป้องชื่อเสียงและคุณค่าดั้งเดิมขององค์กรAlso readคำทำนายดวงชะตาประจำวัน: ผลกระทบจากดาวเคราะห์ต่อชีวิตและข้อควรระวังด้านต่างๆ
จุดเริ่มต้นวิกฤตภาพลักษณ์จากทูตแบรนด์
สาเหตุหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง เลสเตอร์ ซิตี้ และ บีซี.เกมส์ สิ้นสุดลง เกิดจากการที่ บีซี.เกมส์ ได้ทำการแต่งตั้ง เอวา เอลฟี่ นักแสดงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งทูตหรือแอมบาสเดอร์ของแบรนด์
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มแฟนบอลของสโมสร ซึ่งได้ออกแถลงการณ์แสดงความไม่พอใจต่อมาตรการนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมภาพลักษณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชนผู้เป็นฐานแฟนคลับหลักของทีม
นอกจากประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ส่วนบุคคลของแอมบาสเดอร์แล้ว ทางด้านแฟนบอลยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการมาตั้งคำถามด้วย โดยระบุว่า บริษัท บีซี.เกมส์ ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องในการประกอบกิจการเกมออนไลน์ในสหราชอาณาจักร
ปฏิกิริยาสโมสรและการเจรจาข้อตกลง
แม้ว่าการแต่งตั้ง เอวา เอลฟี่ จะไม่ได้เป็นข้อตกลงโดยตรงในสัญญาระหว่างสโมสรและบริษัทฯ แต่ ทาง สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ได้แสดงความกังวลอย่างร้ายแรงต่อ บริษัท บีซี.เกมส์ เกี่ยวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากการร่วมมือกันยังคงดำเนินต่อไป
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือในสื่อว่า ทัพจิ้งจอก กำลังละทิ้งค่านิยมดั้งเดิมของการเป็นสโมสรแห่งครอบครัว (Family Club) เพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางการเงินจากการจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีการเงินและเกมที่ไม่ได้รับการรับรองในท้องถิ่น
หลังจากมีการหารือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างทั้งสองฝ่ายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สโมสรและบริษัทต่างตระหนักได้ว่าเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคตของทั้งคู่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
บทสรุปความร่วมมือและสถานะทีมปัจจุบัน
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทางสโมสรได้ระบุชัดเจนว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติความร่วมมือทางธุรกิจโดยมีผลทันที โดยทางสโมสรได้ให้เกียรติและขอบคุณ บริษัท บีซี.เกมส์ สำหรับการสนับสนุนตลอดระยะเวลา 2 ปีครึ่งที่ร่วมงานกัน
แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงครั้งนี้ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ เพื่อลดความขัดแย้งและเปิดทางให้ทั้งสององค์กรเดินหน้าไปในทิศทางที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองมากขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์ทางธุรกิจเปลี่ยนไป สถานะของ เลสเตอร์ ซิตี้ บนสนามแข่งขันยังคงต้องต่อสู้เพื่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยขณะนี้มีสถิติอยู่ในอันดับที่ 11 ของตาราง คะแนน ลีกวัน ด้วยจำนวน 19 คะแนน จากการแข่งขันไปทั้งหมด 13 นัด
การยุติสัญญานี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสโมสรที่ต้องจัดการกับเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกควบคู่ไปกับเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อเลื่อนชั้น หรือการรักษาทีมให้อยู่ในลีกต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
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