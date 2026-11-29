เลสเตอร์ ซิตี้ คว้าชัย แมนส์ฟิลด์ ขึ้นอันดับ 7 พร้อมวาร์ดี้ชมเกม
เลสเตอร์ ซิตี้ เฉือน แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ ได้ชัยชนะสำคัญ ขยับขึ้นอันดับ 7 ลีกแชมเปี้ยนชิพ โดยมี เจมี่ วาร์ดี้ อดีตตำนานดาวซัลโว เดินทางมาร่วมชมเกมด้วยเป็นครั้งแรก
เลสเตอร์ ซิตี้ จัดการเอาชนะ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ ได้สำเร็จในศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ดิวิชัน 2 ของอังกฤษ ส่งผลให้สถานะของทีมดีขึ้นอย่างชัดเจนในตารางคะแนน ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่เกมใกล้หมดเวลา เมื่อ ไคล์ นอยล์ กองหลังของ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ ได้รับใบแดงโดยตรงจากกรรมการ ในจังหวะที่เข้าปะทะกับ คัลเลน นักเตะของ เลสเตอร์ ซิตี้ ส่งผลให้ แมนส์ฟิลด์ ต้องเล่นด้วยความเสียเปรียบด้วยผู้เล่น 10 คนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของแมตช์นี้
ชัยชนะสำคัญสู่เป้าหมายเพลย์ออฟ
ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ เลสเตอร์ ซิตี้ ใต้การคุมทีมของ รัสเซลล์ มาร์ติน มีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 26 คะแนน ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7 ของตารางคะแนนทันที และยังตามติดพื้นที่อันดับท็อป 4 หรือโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเพียงแต้มเดียวเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความใกล้ชิดกับเป้าหมายในการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดมากกว่าที่เคยเป็นมา ขณะที่ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ ยังคงรั้งอันดับที่ 14 โดยมี 20 คะแนนสะสมAlso readSamsung BTS ARIRANG รวมเงื่อนไขรับเข็มกลัดกรุงเทพฯ
สถิติประวัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนเกม
เกมในนัดนี้ถือเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ฟุตบอลleague โดยเป็นการพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกของทั้งสองสโมสร ทำให้บรรยากาศมีความพิเศษและน่าติดตามอย่างยิ่ง สำหรับ เลสเตอร์ ซิตี้ การคว้าชัยในนัดนี้มาพร้อมกับผลงานไร้พ่ายในลีกไปถึง 5 นัดติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนต่อทิศทางของสโมสรในช่วงเวลาปัจจุบัน
วาร์ดี้ ตำนานดาวซัลโวชมเกม
บรรยากาศในงานยังได้รับความสนใจจาก เจมี่ วาร์ดี้ อดีตตำนานกองหน้าระดับตำนานของ เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเดินทางมาชมการแข่งขันบนอัฒจันทร์ โดย วาร์ดี้ ได้รับอนุญาตจาก เบิร์นลี่ย์ สโมสรต้นสังกัดในลีกแชมเปี้ยนชิพ ให้เดินทางเข้ามาชมเกมนี้ได้ นอกจากนี้ วันที่เกิดเกมดังกล่าวยังตรงกับวาระครบรอบ 11 ปีที่ วาร์ดี้ สร้างประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก ด้วยการยิงประตูติดต่อกัน 11 นัด ทำลายสถิติเดิมของ รุด ฟาน นิสเตลรอย ได้อีกด้วย
นโยบายใหม่หลังประกาศยุติการเจรจา
ชัยชนะเหนือ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ ยังถือมีความสำคัญต่อทิศทางของสโมสรในเชิงโครงสร้างการบริหาร เนื่องจากเป็นการแข่งขันนัดแรกหลังจากที่ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ ได้ประกาศยุติกระบวนการเจรจาหาเจ้าของใหม่และการเปิดรับเงินลงทุนจากภายนอกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความชัดเจนในการบริหารทีมในระยะยาว
ความมั่นคงและการก้าวไปข้างหน้า
การขยับเข้าใกล้พื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นประกอบกับผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนาม ถือเป็นสัญญาณแห่งความหวังของทัพจิ้งจอก ในขณะนี้ สโมสรกำลังเดินหน้าสร้างความมั่นคงทั้งในและนอกสนามโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทีมและการรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายใหม่จะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับสูงสุดได้อย่างแน่นอน
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