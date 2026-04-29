เลดี้ปราง เผยโมเมนต์ฮีลใจวันเกิด แม้ไม่ได้อยู่กับแฟน เพราะพิษราคาน้ำมัน!

เลดี้ปราง เปิดใจถึงวันเกิดปีนี้ที่ไม่ได้อยู่กับคุณโอบเพราะปัญหาค่าตั๋วเครื่องบินแพง แต่ก็ได้รับเซอร์ไพรส์อบอุ่นเมื่อกลับถึงบ้าน พร้อมเผยความในใจสุดหวาน
เลดี้ปราง หรือ ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล เพิ่งจะฉลอง วันเกิด ไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยปีนี้เธอได้ใช้เวลาในวันสำคัญกับชุดสีแดงสดใสที่ประเทศญี่ปุ่น แม้จะไม่ได้อยู่กับคนรักอย่าง คุณโอบ ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เธอก็ได้เปิดใจเล่าถึงโมเมนต์อบอุ่นที่เกิดขึ้น และความประทับใจที่ได้รับจาก เซอร์ไพรส์ สุดพิเศษที่รอเธออยู่เมื่อกลับถึงบ้าน ปรางเล่าว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เธอไม่ได้ฉลอง วันเกิด ร่วมกับ คุณโอบ เนื่องจากปัญหาเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เธอหัวเราะพร้อมกล่าวว่าไม่เคยคิดเลยว่าราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ด้วยซ้ำ แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันใน วันเกิด แต่ คุณโอบ ก็ไม่ได้ละเลยที่จะส่งความสุขมาให้ด้วยการเฟสไทม์อวยพร อย่างไรก็ตาม ปรางก็อดแกล้งถาม คุณโอบ ไปว่าดูมีความสุขจังที่ไม่ได้อยู่กับเธอ ทำให้ คุณโอบ ต้องเฉลยว่าที่ตอบช้าเพราะกำลังทำเค้ก วันเกิด ให้เธออยู่ เมื่อกลับถึงบ้าน ปรางก็ได้รับการ เซอร์ไพรส์ จาก คุณโอบ ที่เตรียมเค้ก วันเกิด ทำเอง พร้อมปั้นตุ๊กตากระต่ายน่ารักๆ ให้เป็นของขวัญพิเศษ นอกจากนี้ คุณโอบ ยังได้ชวนคุณพ่อคุณแม่ของเขามาด้วยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับปราง ปรางรู้สึกดีใจและซาบซึ้งในความตั้งใจของคนรักที่ทุ่มเทเวลาและความใส่ใจในการทำเค้กให้เธอ เธอเข้าใจแล้วว่าทำไม คุณโอบ ถึงไม่ค่อยว่างตอบแชทในช่วงก่อนหน้านี้ เพราะมัวแต่ตั้งใจทำของขวัญสุดพิเศษให้เธอ ปรางย้ำว่าเธอรู้สึกผูกพันกับ คุณโอบ มาก และไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีเขา ความรักของทั้งคู่ผ่านอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ไปได้ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทำให้ วันเกิด ปีนี้ของปรางเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่น่าประทับใจ แม้จะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเหงา แต่ก็จบลงด้วยความอบอุ่นและ เซอร์ไพรส์ ที่ทำให้เธอมีความสุขอย่างที่สุด เรื่องราวความรักของ เลดี้ปราง และ คุณโอบ ยังคงเป็นที่น่าติดตามสำหรับแฟนๆ ที่เอาใจช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ราบรื่นและมีความสุขตลอดไป ปรางยังได้กล่าวขอบคุณสำหรับความรักและความปรารถนาดีที่ได้รับจากแฟนๆ และเพื่อนๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีกับเธอใน วันเกิด ปีนี้ เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ และสัญญาว่าจะนำความสุขที่ได้รับมาตอบแทนด้วยผลงานที่ดีต่อไ.
