เลดี้ปราง โอดน้ำมันแพงทำพิษ ขวางรัก โอบนิธิ ฉลองวันเกิดคนเดียว

ปราง กัญญ์ณรัณ หรือ เลดี้ปราง เปิดใจถึงผลกระทบของน้ำมันแพงที่ทำให้แฟนหนุ่ม โอบ โอบนิธิ ไม่สามารถมาร่วมฉลองวันเกิดกับเธอได้ในปีนี้ เธอเล่าว่าต้องอยู่คนเดียวในวันเกิดเป็นครั้งแรก แต่สุดท้ายก็ได้รับเซอร์ไพรส์จากแฟนที่เตรียมเค้กและตุ๊กตากระต่ายไว้ให้
เลดี้ปราง โอด น้ำมันแพง ทำพิษ ขวางรัก โอบนิธิ ฉลอง วันเกิด คนเดียว รับชีวิตนี้ขาดฝ่ายชายไม่ได้ ถึงกับน้อยใจที่แฟนหนุ่ม โอบ โอบนิธิ ไม่ได้มาร่วมฉลอง วันเกิด ในปีนี้ด้วยกัน เพราะนักร้อง นักแสดงสาว ปราง กัญญ์ณรัณ หรือ เลดี้ปราง ติดงานต้องไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada 2 ส่วนหนุ่ม โอบ ไม่สามารถตามมาด้วยได้ เพราะค่าตั๋วเครื่องบินแพง ปราง เปิดใจว่า เป็น วันเกิด ปีแรกที่ไม่ได้อยู่กับคุณโอบด้วย จริงๆ เขาอยากตามไปแต่ว่าค่าตั๋วแพงมากๆ ติดเรื่องน้ำมันจริงๆ ทำให้หนูต้องอยู่คนเดียว น้ำมันแพง จริงๆ ตอนแรกไม่คิดเลยว่าการที่ น้ำมันแพง นอกจากจะมีผลกระทบอะไรหลายๆ อย่าง แล้วมีผลกระทบต่อความรักของเราด้วย ไม่น่าเชื่อหลายคนบอกว่ากระทบเศรษฐกิจ แต่มันกระทบความรักหนู มันทำให้หนูไม่มีแฟนใน วันเกิด คือปกติจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว เขาก็เสียใจมากที่ไม่ได้บินตามไป เพราะว่าค่าตั๋วแพง ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็กลับแล้ว แต่เขาก็ Face Time มาปกติเลย แต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้ก็คือเขามารอ เซอร์ไพรส์ ที่บ้าน เตรียมกับคุณพ่อ แต่ตอนแรกเราเดินเจอพ่อก่อน เจอพ่อปุ๊บ พ่อบอกว่ามีใครไม่รู้ข้างใน ก็คือรู้หมดเลย แล้วเราก็มีบอกเขาว่าไม่คิดถึงฉันเลยเหรอ คือแซวเขา เพราะปกติเรารู้สึกว่าต้องมีอะไร เซอร์ไพรส์ แน่ๆ เลย เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะบินมา เราก็รออยู่อะไรอย่างนี้ แต่ว่าไม่มีอะไร มีแค่ Face Time ก็เลยแกล้งเขาบอกว่าทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่มีความคิดถึง ทำไมขาดฉันไม่รู้สึก หนูแกล้งบอกว่าเธอต้องรู้สึกจะเป็นจะตายสิ เธอไม่ได้อยู่กับฉัน ทำไมเธอดูมีความสุข หนูดูพฤติกรรมเขาทุกวัน แต่เขาก็ดูเฉยๆ เขาอยู่ได้กับการไม่มีหนู แต่หนูอยากให้เขาอยู่ไม่ได้ แต่เราเองที่อยู่ไม่ได้ แล้วสุดท้ายเขาก็มาเฉลยว่าเขาไม่ค่อยโทร.
หา เขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์ หรือบางทีเราส่งอะไรไปให้เขาดู เขาตอบช้าไง แต่ความจริงคือเขาทำเค้กเซอร์ไพรส์อยู่ เป็นชีสเค้ก ทำเองเลย แล้วก็ปั้นตุ๊กตากระต่ายให้ แล้วเขาก็ชวนคุณพ่อคุณแม่เขาไปทำด้วย พอเปิดประตูมาปุ๊บ เจอเลย ก็ดีใจ เขาก็เลยบอกว่าเข้าใจหรือยัง ทำไมจะไม่เป็นจะตาย นี่ทำเค้กจนเมื่อยไปหมดเลย ก็เลยหายงอนก็ได้ ปรางว่าปรางชอบพยายามถามเขาว่าฉันสวยไหม ซึ่งเขาก็จะตอบตลอด ซึ่งยังไม่มีบอกว่าไม่สวย แต่ถ้าตอบมางั้นทำไงดีล่ะ เราชอบไปเต๊าะเขาเฉยๆ ไม่มีอะไร ก็ถ้าคนอื่นบอกสวยก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเขาบอกว่าสวย ก็คือสวย เชื่อเขาคนเดียว เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนหนูกำลังเยิน แล้วเขาบอกว่าหนูสวย หนูก็จะโกรธ ไม่จริงแต่ก็อยากให้เขาชม สร้างความคลั่งรักให้มันอยู่ในบรรยากาศ เราไม่เคยชมเขาเลย ถ้าวันไหนหนูชมเขา เขาคงว้าว Amazing เดี๋ยวเขาสงสัยแน่นอนว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่า ไม่ค่อยได้ชมเขาเท่าไหร
