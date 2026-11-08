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เลขาธิการยูเอ็นเตือนผู้นำโลกรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศก่อนหมดวาระ

nnanews#64 in ประเทศไทย
เลขาธิการยูเอ็นเตือนผู้นำโลกรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศก่อนหมดวาระ
อันโตนิโอ กูเตอรเรส · การประชุม COP31 · อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา
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อันโตนิโอ กูเตอรเรส เตือนผู้นำโลกในการประชุม COP31 ที่ตุรกี ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความจริงที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโลกร้อนทันที โดยไม่อาจผลักภาระหรือรอคอยอีกต่อไป

อันโตนิโอ กูเตอรเรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ออกมาแจ้งเตือนบรรดาผู้นำทั่วโลกอย่างเคร่งเครียดในช่วงใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความจริงที่ขาดไม่ได้สำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การออกแถลงการณ์นี้มีขึ้นก่อนหน้าการเปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้

ข้อความสำคัญต่อผู้นำโลกในการประชุม COP31

อันโตนิโอ กูเตอรเรส ได้ระบุข้อความสำคัญที่มุ่งส่งตรงถึงบรรดาผู้นำโลกในการประชุม COP31 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 เดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศตุรกี โดยมีใจความหลักคือการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทร่วมกันอย่างจริงจังและรวดเร็วที่สุด โดยเน้นย้ำว่าไม่สามารถรอช้าหรือผัดผ่อนเวลาออกไปได้อีกแล้ว

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ในระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวเอพี (AP) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก เลขาธิการสหประชาชาติได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า สถานการณ์ในปัจจุบันบังคับให้ทุกประเทศต้องลงมือกระทำทันที โดยไม่สามารถเปิดเวทีอภิปรายที่ยืดเยื้อไร้จุดจบ หรือพยายามโยนความรับผิดชอบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบกรับเพียงลำพังได้อีก

ความล้มเหลวของเป้าหมายจำกัดอุณหภูมิโลก 1.5 องศาเซลเซียส

อันโตนิโอ กูเตอรเรส ได้ยอมรับความจริงที่ยากลำบากว่า เป้าหมายตามข้อตกลงปารีสปี 2015 ในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้น ไม่สามารถบรรลุผลได้ตามความเป็นจริงอีกต่อไป เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณสูงเกินพิกัดยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

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การเปิดเผยเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการทำงานของเขา หลังจากได้รับรายงานจากคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ระบุอย่างชัดเจนถึงความล้มเหลวดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีคูณขึ้นทั่วโลก

เหตุผลจากความล้มเหลวของผู้นำทางการเมือง

เลขาธิการสหประชาชาติได้อธิบายสาเหตุหลักของความล่าช้าในการแก้ไขปัญหานี้ว่า มาจากความล้มเหลวของผู้นำทางการเมืองทั่วโลกที่ไม่สามารถประสานพลังกันเพื่อกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพได้ สิ่งนี้จึงนำไปสู่การขาดมาตรการจับต้องได้ในการลดการปล่อยมลพิษในระดับที่จำเป็น

อันโตนิโอ กูเตอรเรส ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ พิจารณาการจัดเก็บภาษีลาภลอยจากบริษัทพลังงานฟอสซิล เพื่อนำรายได้ดังกล่าวไปช่วยเหลือประเทศที่กำลังได้รับความเสียหายรุนแรงจากผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สัญญาณเตือนภัยวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลก

บทสนทนานี้ถือเป็นคำเตือนภัยครั้งสำคัญและเร่งด่วนที่สุดที่ส่งไปยังผู้นำทั่วโลก ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาแห่งความจริงของการลงมือทำจริง ซึ่งการกระทำใดๆ ในระยะนี้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศทั่วโลก

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สถานการณ์วิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในทุกมุมโลก กำลังบังคับให้มนุษยชาติต้องตระหนักถึงผลร้ายที่ตามมามากมาย และจำเป็นต้องยุติเกมการเมืองที่เล่นโยนความรับผิดชอบข้ามไปมาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

nnanews#64 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

อันโตนิโอ กูเตอรเรส การประชุม COP31 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา ตุรกี เป้าหมายปารีส 1.5 องศาเซลเซียส

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