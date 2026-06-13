เลขาธิการ สกสค. ร่วมมือ ธนาคารออมสิน เตรียมสนับสนุนวงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนำร่อง 10 จังหวัด เพื่อรีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ยสวัสดิการ ช.พ.ค. ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 จังหวัดนำร่องจาก 4 ภูมิภาคทางการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเฉพาะการช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 11 มิ.ย. 2569 นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน จะเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือต่างๆ โดยได้เตรียมสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศในวงเงินเบื้องต้น 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เลขาธิการ สกสค. ร่วมมือ ธนาคารออมสิน เตรียมสนับสนุนวงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนำร่อง 10 จังหวัด เพื่อรีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ยสวัสดิการ ช.
พ. ค. ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 10 จังหวัดนำร่องจาก 4 ภูมิภาคทางการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเฉพาะการช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช. พ.
ค. 11 มิ. ย. 2569 นายพีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.
) เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน จะเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือต่างๆ โดยได้เตรียมสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศในวงเงินเบื้องต้น 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้ว
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