เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยใน โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำ โดยจ่ายผ่าน โครงการไทยช่วยไทย พลัส ก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในร้านขายของชำ โดยเลือกซื้อเงาะกระป๋อง ระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทาย พร้อมกล่าวว่า โครงการไทยช่วยไทย พลัส ใช้งานได้ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิว ลูกชิ้นปลาเยาวราช ซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วม โครงการไทยช่วยไทย พลัส พร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัส ร่วมกับเจ้าของร้าน ก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัว เลือกซื้อช้อนสเตนเลสตราม้าลาย จำนวน 2 กล่อง และกล่องใส่รองเท้า โดยชำระเป็นเงินสดจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้แวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่ โดยสั่งเมนูนมชมพู และซื้อทุเรียน แจกวินมอเตอร์ไซค์ แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อ.
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำ โดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส ก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในร้านขายของชำ โดยเลือกซื้อเงาะกระป๋อง ระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทาย พร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย พลัส ใช้งานได้ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิว ลูกชิ้นปลาเยาวราช ซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส พร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัส ร่วมกับเจ้าของร้าน ก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัว เลือกซื้อช้อนสเตนเลสตราม้าลาย จำนวน 2 กล่อง และกล่องใส่รองเท้า โดยชำระเป็นเงินสดจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้แวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่ โดยสั่งเมนูนมชมพู และซื้อทุเรียน แจกวินมอเตอร์ไซค์ แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โครงการไทยช่วยไทย พลัส ย่านศรีย่าน กรุงเทพมหานคร การเมือง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Asset Allocation ยุคใหม่: เมื่อสูตรเดิมใช้ไม่ได้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมสูตรการลงทุน 60/40 (หุ้น 60% และพันธบัตร 40%) ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีอีกต่อไป และเสนอให้จำกัดสัดส่วนของหุ้นและพันธบัตรรวมกันไว้สูงสุดแค่ 60%
Read more »
นายกรัฐมนตรีประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' 400,000 ล้านบาทช่วยกลุ่มเปราะบางนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ครม.พิจารณาโครงการ'ไทยช่วยไทยพลัส' วงเงิน 4 แสนล้านบาท มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบรัฐร่วมจ่าย 60:40 พร้อมแถลงข่าวเที่ยงวันนี้โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% และให้ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
Read more »
รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่เข้าร่วมโครงการ
Read more »
ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอลโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีชาวอิสราเอลที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม
Read more »
“อธิบดีนิรันดร์” ชวนสมาชิกสหกรณ์อุดหนุนสินค้าสหกรณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส ขณะที่ร้านค้าสหกรณ์ทั่วไทยพรึบเตรียมพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคไว้บริการลูกค้าแล้วตามที่รัฐบาลโดยการนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบร่วมจ่าย(Co-pay) ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส ในอัตรา 60:40 โดยภาครัฐสมทบเงินช่วยค่าใช้จ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
Read more »
โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักที่บุรีรัมย์ ร้านลูกชิ้นยืนกินยอดขายพุ่ง 80-90%โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และผู้ซื้อจ่าย 40% ส่งผลให้ร้านลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึง 90% ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ใช้สิทธิ์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างดี
Read more »