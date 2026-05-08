เลขาธิการ กกต. ได้เผยถึงความคืบหน้ากรณีคดี "ฮั้ว" สว. ที่ส่งสำนวนมาให้ กกต. ชุดใหญ่แล้ว โดยยืนยันว่าผลการเลือกตั้ง 5/18 ครบ 100%แล้ว และจะเปิดชื่อจังหวัดให้ทราบในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีคำร้องการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ
08 พ. ค. 69 | 05:23 น.
"เลขาฯ กกต. " เผยสำนวน "ฮั้ว" สว. ถึงมือ กกต. ครบแล้ว ยันผลเลือกตั้ง 5/18 ครบ 100% แล้ว ท้าเปิดชื่อจังหวัด หน่วยที่อ้างคะแนนไม่ครบ - เร่งสาง 2,000 สำนวนร้องเรียนเลขาธิการ กกต.
ยืนยันว่า สำนวนคดี"ฮั้ว" สว. ได้ถูกส่งถึงมือคณะกรรมการ กกต. ชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนสำนักงาน กกต. ให้ความสำคัญและเร่งรัดคดีที่เกี่ยวกับ สว.
เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสำนวนคดีขนาดใหญ่กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีคดี"ฮั้ว" สว. ว่า สำนักงานได้ส่งเอกสาร ทุกอย่างถึง กกต. ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือน เม. ย.
ที่ผ่านมา หลังจากนี้ต้องดูว่า กกต. จะพิจารณาอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ สำนักงานจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ ส่วนความคืบหน้าผลการเลือกตั้ง สส. ครบ 100% แล้วหรือไม่นั้นนายแสวงชี้แจงว่า ไม่ใช่ผลการเลือกตั้ง แต่เป็นแบบสส. 5/18 (ใบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส. ส.
รายหน่วย) ที่ได้ถามไปทางจังหวัด ซึ่งทางจังหวัดได้ยืนยัน ได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้ว หาก iLaw มาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหน สำหรับผลการตรวจสอบคำร้อง สส. นั้น นายแสวง กล่าวว่า ขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่อง และ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกระดับตั้งแต่การเลือกสว.
เลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงเลือกตั้ง สส. ทั้งหมดมีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่เร่งรัดที่สุดคือ คดีที่เกี่ยวกับ สว.
ที่มีสำนวนใหญ่อยู่ 1 สำนวน ส่วนสำนวนอื่นๆ จะมีกรอบระยะเวลา เรื่องคุณสมบัติ 60 วัน นับคะแนนหลังประกาศผล 90 วัน สำหรับสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา 1 ปี ต้องพิจารณาว่า จะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อน พร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลา เมื่อถามว่ากรณีคำร้องการเลือกตั้ง สส.
ที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย นายแสวงกล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ ซึ่งสำนักงานมีหน้าที่ในการเร่งรัด แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานคือคณะกรรมการสืบสวน ยกตัวอย่าง ที่จังหวัดนครราชสีมา มีคณะกรรมการสืบสวน 2 คน แต่ สำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมี 300 สำนวน ซึ่งคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้รับความร่วมมือน้อยมาก ในการรวบรวมพยานหลักฐา
