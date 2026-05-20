สำนวนเรื่องย่อล่วงหน้าสำหรับเกมล่าแค้นรักสุดเข้มข้น
เรื่องย่อ 'พยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย' ' ไทกะ ' (ไอซ์ ภาณุวัฒน์)ดีไซเนอร์หนุ่มญี่ปุ่น เดินทางมาเมืองไทยหลังจาก 'เคนจิ' ยากูซ่าที่เป็นพ่อบุญธรรมถูกสังหารจากองค์กรลับ 'ไฟร์ฟีนิกซ์' ที่มี ' เดมอน ' เป็นนายใหญ่ ' ไทกะ ' แฝงตัวมาทำงานให้ทรีซีกรุ๊ป บริษัทของนักธุรกิจดัง ' นฤบาล ' (ชาย ชาตโยดม) เพื่อตามล่า ' เดมอน ' แต่คนที่คอยขวางคือ ' ริน ' (แยท มทิรา) บอดี้การ์ดของ ' นฤบาล ' ไม่มีใครรู้ว่า ' ริน ' คือลูกนายตำรวจที่ถูกฆ่าปิดปากตอนรื้อคดีสังหารโหดอดีตประธานทรีซี หลังพ่อตาย ' ริน 'เปลี่ยนตัวเองเพื่อหาเงื่อนงำฆาตกรรมที่ถูกปกปิด แต่'ไท' กะกับ ' ริน ' ต้องปะทะกันตลอดการสืบหาฆาตกร อดีตนายตำรวจมือปราบคอยช่วย ' ไทกะ ' ขณะที่เพื่อนๆ ของ ' ริน ' ก็ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์เบื้องหลังคดีฆาตกรรมโหด การชิงไหวชิงพริบของ ' ไทกะ ' กับ ' ริน ' เข้มข้นขึ้น เมื่อทุกคนรอบตัวถูกดึงเข้าสู่เกมอันตราย ' ไทกะ ' สืบจนถึงตัว ' เดมอน ' แต่ ' ริน ' ฆ่า ' ไทกะ ' ไม่ได้และตัดสินใจเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ สุดท้ายปริศนาความจริงที่ ' ไทกะ ' ต้องแลกด้วยชีวิตคนรักจะจบลงอย่างไร มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมล่าแค้นครั้งนี้ ติดตามชมเกมล่าแค้นรักสุดเข้มข้นออกอากาศทุกจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.
00 น. ดูทีวีกด 3
ไทกะ ริน เดมอน นฤบาล พัลลภ ไท ริน ไทกะ ริน ไทกะ ริน