เรื่องราวความรักและดนตรีที่สะท้อนสังคมไทย

บทความนี้พาคุณไปสำรวจชีวิตของคู่รักวัยกลางคนที่เผชิญวิกฤตความสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับเพลงฮิตที่สะท้อนอารมณ์ และสารคดีที่ค้นหาความเป็นไทย
ในยุคที่ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความซับซ้อน เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญ จากวันที่มีเสียงหัวเราะและความสุข กลับค่อย ๆ เงียบลงเมื่อความเครียดสะสมจนทำให้นอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เน้นให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง แต่ทุกอย่างไม่ง่ายดั่งคิด การเปลี่ยนแปลงนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของคู่รักหลายคู่ใน สังคม ไทยที่ต้องปรับตัวตามกาลเวลา ในขณะเดียวกัน โลก ดนตรี ไทยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล เล่าถึงที่มาของเพลงชายคนหนึ่งว่าเกิดจากความต้องการสร้างเพลงที่อบอุ่นเหมือนเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ขณะที่เพลงทิ้งรักลงแม่น้ำของ Y Not 7 ถูกเลือกเพราะความผูกพันยาวนานของปีเตอร์กับวง แคทรียายังเลือกเพลงของคริสติน่า อากีล่าร์มาโชว์เพราะชื่นชมในความเป็น Dancing Queen ของไทย ส่วนเพลงกุมภาพันธ์ก็มีความหมายพิเศษเพราะปีเตอร์เกือบได้เล่นภาพยนตร์ ส่วนเพลงของ The Darkest Romance อย่างเพลงมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ห้ามไม่ได้ในชีวิต ความเยาว์บอกเล่าช่วงชีวิตที่ยากในวัย 28 ปี ปรัศนีพูดถึงความซับซ้อนของมนุษย์ในความสัมพันธ์ ก่อนในเวอร์ชันพิเศษที่มี IamLast เล่นไวโอลินสะท้อนช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ ทำไมไม่เป็นฉันเป็นการร่วมงานกับนนน กรภัทร์ ส่วน Sunshine ของ JACKIE บอกเล่าการพบเจอคนที่คอยสนับสนุน และอย่าลืมใจร้ายแสดงถึงความโกรธและน้อยใจที่ถูกกระทำ นอกจากเรื่องเพลงแล้ว สมศักดิ์ก็ลงนิยายจนดังพลุแตก มีเพจดังติดต่อสัมภาษณ์ แต่เพื่อนเก่าโทรมาบอกข่าวร้าย ทำให้ทุกอย่างผิดแผน ส่วนในแวดวงการเมือง มีการพูดถึงอนาคตประเทศไทยหลังคุณสุทธิชัยไปต่างประเทศ และความหวังต่อรัฐบาลอนุทิน 2 ใน 2 เดือนที่ผ่านมา สภาตั้งกรรมการวิสามัญติดตามการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท มีการตั้งคำถามถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และความโปร่งใสของ TH-AI Passport ในด้าน สารคดี สรรค์สร้างความรู้ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดี เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อตอบว่า คนไทยคือใคร มาจากไหน ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น.
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