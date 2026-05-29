เรื่องราวของความรัก ความสุข และความท้าทาย ที่พบเจอในชีวิตประจำวันของคนไทย
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว เมื่อ ความรัก ที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน วิชา ความสุข ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด Sunshine เพลงแรกของ JACKIE ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นเพลงที่เล่าถึงการพบเจอใครสักคน โดย Sunshine เล่าถึงการได้พบเจอกับคนรัก แฟน ๆ หรือคนที่คอยซัพพอร์ต ซึ่งตัว JACKIE เอง ก็ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง เพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด อย่าลืมใจร้าย เป็นเพลงใหม่ของ JACKIE ที่กำลังจะปล่อย และเล่นสดเป็นครั้งแรกในรายการ นักผจญเพลง FREE PLAY เพลงที่ถ่ายทอดความโกรธ น้อยใจ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเธอไม่ไปใจร้ายใส่คนอื่นบ้าง JACKIE เป็นคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรมาก ๆ เพราะเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนอื่น หลายครั้งภายใต้คำว่า ไม่เป็นไร นั้น มักจะมีอะไรซ่อนอยู่ JACKIE จึงอยากมอบเพลง ไม่เป็นไรจริง ๆ ให้กับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจนั้น เป็นอะไรอย่างมากเลยพาคุณผู้ชมมาสัมผัส ความสุข จากธรรมะในงาน ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๙ ตอน กล้า เพาะ สุข จัดขึ้นที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพฯ มารื่นรมย์กับนิทรรศการชวนสำรวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของเรา ผ่านต้นไม้ที่จัดแสดงเอาไว้ทั้ง 10 หมวด ความขัดแย้งระหว่างเคและพ่อคลี่คลายลงได้ด้วยข้อคิดจากครูฟ้า สองพ่อลูกได้เปิดใจคุยกันและเข้าใจกันมากขึ้น แต่ฝันร้ายใหม่กำลังเริ่มต้น เมื่อเข่งและขิมได้รับโอกาสให้ไปลองออดิชัน ทว่าเมื่อถึงสตูดิโอ บรรยากาศรอบตัวทำให้เข่งรู้สึกแปลกใจและไม่ปลอดภัยขึ้นมา ตัวอย่าง คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น ตอนที่ 4 ถึงเวลาที่ ปู่สมศักดิ์ ต้องเขียนฉาก NC เนื่องจากบรรณาธิการบอกว่ายิ่งมีฉาก 18+ เยอะ จะยิ่งขายดีเป็นพิเศษ ปู่สมศักดิ์ช็อกค้างไปเลย เมื่อเซฟเปิดซีรีส์วายให้ปู่ดูเป็นตัวอย่าง แต่เขาก็ต้องจำใจเขียนเพื่อความอยู่รอดของทุกคน ขณะที่เซฟเองก็ต้องอึดอัด เมื่อกายเอ่ยคำขอบางอย่าง ห้ามพลาด ซีรีส์ คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น วันที่ 24 พ.
ค. 69 เวลา 20.30 น.
ทาง ThaiPBS และ www.thaipbs.or.th/BLWriter สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า คนไทยคือใคร มาจากไหน สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
