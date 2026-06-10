เรื่องราวของความรัก ความซับซ้อนของมนุษย์ และความทุกข์ที่ตามมา

เรื่องราวของอ้นและจิระที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ และเรื่องราวของเพลงดังจากปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ที่เลือกมาเป็นเพลงพิเศษในรายการ
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว เมื่อ ความรัก ที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ "ฝ้าย" อดีตนักจิตบำบัด ที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน "วิชาความสุข" ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ชายคนหนึ่ง เพลงดังจาก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล เจ้าตัวเล่าว่าในตอนที่กำลังทำอัลบั้ม เขาอยากมีเพลงที่อบอุ่นเหมือนเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ จึงเกิดเป็นเพลง ชายคนหนึ่ง เพลงนี้ขึ้นมา ทิ้งรักลงแม่น้ำ เพลงดังจาก Y NOT 7 ที่ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล เลือกมาเป็นอีกหนึ่งเพลงพิเศษในรายการ เหตุผลที่เลือกเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำเป็นเพราะ เขามีความผูกพันกับวง Y Not 7 ยาวนาน พูดอีกที เพลงดังจาก คริสติน่า อากีล่าร์ ที่แคทรียา เลือกมาเป็นโชว์ในรายการ เพราะเธอนั้น ชอบ คริสติน่า Dancing Queen ของไทย เป็นอย่างมาก ชอบนำเพลงของเธอมาร้องตั้งแต่ช่วงเข้าวงการใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่งเธอมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็ตาม กุมภาพันธ์ เพลงดังจาก ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล กลายมาเป็นอีกหนึ่งเพลงพิเศษ ที่ปีเตอร์เลือกมาโชว์ในรายการ เพราะเป็นเพลงที่เขาอินกับเนื้อหามากเนื่องจากว่าทีแรก เขาเกือบจะได้เล่นหนังภาพยนตร์แล้ว นอกสายตา เป็นเพลงช้าเพลงแรกของอัลบั้มแรก ซึ่งติดอันดับหนึ่ง หลายชาร์ตหลายสัปดาห์ แคทรียา ดีใจมากๆ เนื้อหาเป็นเหตุการร์หลายคนเคยเจอในชีวิต ที่แอบรักใครสักคน แต่เราไม่ได้อยู่ในสายตาของเขา ซึ่งมีแฟน ๆ หลายคนที่มาเล่าให้แคทฟัง ว่าเพลงนี้โดนใจมาก ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ จาก The Darkest Romance เพราะ ความซับซ้อนของมนุษย์ มักก่อเกิด ความทุกข์ที่ตามมา แต่ละคนก็มีวิธีการจัดการความทุกข์ที่ต่างกัน แต่หนทางที่ง่ายที่สุด คือการระบายออกมาผ่านน้ำตา เพลงนี้จึงแต่งขึ้นเพื่อบอกเล่าว่าบางทีเราก็ ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ ความเยาว์ (Youth) จาก The Darkest Romance การมีชีวิตและเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน ทุก ๆ ปี ยิ่งเติบโตขึ้น ชีวิตก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพลงนี้ได้บอกเล่าช่วงชีวิตที่ยาก ในช่วงวัย 28 ปี ซึ่งผ่านมาได้แล้วจนถึงวันนี้ ปรัศนี จาก The Darkest Romance เพลงที่อยากพูดถึง ความซับซ้อนของมนุษย์ เวลาคิดถึงเรื่องซับซ้อนของคน มันก็มีหลายรูปแบบ หนึ่งใน ความซับซ้อนของมนุษย์ อย่างหนึ่ง ก็คือ ความสัมพันธ์ ทำไมไม่เป็นฉัน (Why,Why,Why?!
) The Darkest Romance และ นนน กรภัทร์ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และ นนน ก็ได้สนใจทำเพลงร่วมกันกับทางวง จึงได้เกิดเป็นเพลง ทำไมไม่เป็นฉัน เพลงนี้ ก่อน จาก The Darkest Romance โดยในเวอร์ชันพิเศษสำหรับ นักผจญเพลง FREE PLAY ได้เชิญนักไวโอลินฝีมือดีอย่าง IamLast ที่ได้หยิบเอาเพลง ก่อน ไปโคเวอร์ โดยเพลงก่อน เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงช่วงเวลา ที่คนเราต้องเผชิญเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง Sunshine เพลงแรกของ JACKIE ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นเพลงที่เล่าถึงการพบเจอใครสักคน โดย Sunshine เล่าถึงการได้พบเจอกับคนรัก แฟน ๆ หรือคนที่คอยซัพพอร์ต ซึ่งตัว JACKIE เอง ก็ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง เพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด อย่าลืมใจร้าย เป็นเพลงใหม่ของ JACKIE ที่กำลังจะปล่อย และเล่นสดเป็นครั้งแรกในรายการ นักผจญเพลง FREE PLAY เพลงที่ถ่ายทอดความโกรธ น้อยใจ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเธอไม่ไปใจร้ายใส่คนอื่นบ้างหลังจากที่สมศักดิ์ ลงนิยาย ปรากฏว่าดังเป็นพลุแตก ทำให้มีเพจดังติดต่อมาขอสัมภาษณ์ แต่แล้วกลับมีสายจากเพื่อนเก่าโทรมาแจ้งข่าวร้าย ทุกอย่างผิดแผนไปหมด เขาจะทำอย่างไร ?
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สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน" สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
ความรัก ความซับซ้อนของมนุษย์ ความทุกข์ที่ตามมา เพลงดังจากปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล นักผจญเพลง FREE PLAY