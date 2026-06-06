เรื่องราวของชีวิตและความสัมพันธ์ ที่มักเข้ามาในชีวิตเราเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนห้ามไม่ได้ ถ้ามันจะมา มันก็จะมา
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน วิชาความสุข ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด มา เพลงสุดมันจาก The Darkest Romance ที่เล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่มักเข้ามาในชีวิตเราเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนห้ามไม่ได้ ถ้ามันจะมา มันก็จะมา ความเยาว์ (Youth) จาก The Darkest Romance การมีชีวิตและเติบโตขึ้นในทุก ๆ วัน ทุก ๆ ปี ยิ่งเติบโตขึ้น ชีวิตก็ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเพลงนี้ได้บอกเล่าช่วงชีวิตที่ยาก ในช่วงวัย 28 ปี ซึ่งผ่านมาได้แล้วจนถึงวันนี้ ปรัศนี จาก The Darkest Romance เพลงที่อยากพูดถึงความซับซ้อนของมนุษย์ เวลาคิดถึงเรื่องซับซ้อนของคน มันก็มีหลายรูปแบบ หนึ่งในความซับซ้อนของมนุษย์อย่างหนึ่ง ก็คือ ความสัมพันธ์ ก่อน จาก The Darkest Romance โดยในเวอร์ชันพิเศษสำหรับ นักผจญเพลง FREE PLAY ได้เชิญนักไวโอลินฝีมือดีอย่าง IamLast ที่ได้หยิบเอาเพลง ก่อน ไปโคเวอร์ โดยเพลงก่อน เป็นเพลงที่บอกเล่าถึงช่วงเวลา ที่คนเราต้องเผชิญเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่าง ทำไมไม่เป็นฉัน (Why,Why,Why?!
) The Darkest Romance และ นนน กรภัทร์ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และ นนน ก็ได้สนใจทำเพลงร่วมกันกับทางวง จึงได้เกิดเป็นเพลง ทำไมไม่เป็นฉัน เพลงนี้ Sunshine เพลงแรกของ JACKIE ในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นเพลงที่เล่าถึงการพบเจอใครสักคน โดย Sunshine เล่าถึงการได้พบเจอกับคนรัก แฟน ๆ หรือคนที่คอยซัพพอร์ต ซึ่งตัว JACKIE เอง ก็ยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเอง เพลงนี้จึงสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีที่สุด อย่าลืมใจร้าย เป็นเพลงใหม่ของ JACKIE ที่กำลังจะปล่อย และเล่นสดเป็นครั้งแรกในรายการ นักผจญเพลง FREE PLAY เพลงที่ถ่ายทอดความโกรธ น้อยใจ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเธอไม่ไปใจร้ายใส่คนอื่นบ้าง JACKIE เป็นคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไรมาก ๆ เพราะเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนอื่น หลายครั้งภายใต้คำว่า ไม่เป็นไร นั้น มักจะมีอะไรซ่อนอยู่ JACKIE จึงอยากมอบเพลง ไม่เป็นไรจริง ๆ ให้กับคนที่ชอบพูดว่าไม่เป็นไร ทั้งที่ในใจนั้น เป็นอะไรอย่างมากเลย โฉนดชุมชน เป็นหนึ่งในสิทธิการจัดการทรัพยากรที่ดินของประชาชนที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ครม.
มีมติยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ท่ามกลางเสียงคัดค้าน รัฐบาลมีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเรื่องนี้ นี่คือความท้าทายว่าเครื่องมือที่เน้นการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนจะอยู่หรือจะไป กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย อากาศหนาวเย็นติดลบเกือบ 30 องศา แต่ผู้คนจำนวนมาก ยังเดินทางมาสักการะและทำพิธีในสำนักชีเก่าแก่ อายุกว่า 500 ปี ด้วยความศรัทธา ซึ่งที่นี่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากการทำสงคราม และสร้างศาสนสถานขึ้นขอบคุณพระเจ้า ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่คือกลยุทธ์ญี่ปุ่นที่เรียบง่ายและได้ผลมาก เปลี่ยนนักท่องเที่ยว ให้กลายเป็นคนช่วยโปรโมตเมืองเอง มาดูให้รู้ไปพร้อมกัน !
ชมรายการ ดูให้รู้ อีกครั้งได้ทาง www.thaipbs.or.th/Dohiru ครอบครัว แสง-ทิพย์ เผชิญความตึงเครียดจากการดูแล ขิม ลูกสาวออทิสติกและภาระการเงินที่รัดตัว ขณะที่ เข่ง ลูกชายคนเล็กขัดแย้งกับพ่อเรื่องความฝันนักดนตรีที่พ่อไม่อยากให้เดินรอยตาม เมื่อแสง วางกีต้าร์หลังพบมะเร็งปอดระยะ 3 แล้วหันมาคว้าตะหลิวสู้ชีวิตเพื่อลูก เข่งและขิมย้ายเข้าโรงเรียนใหม่พร้อมปกปิดฐานะพี่น้องเพื่อเริ่มต้นใหม่ ท่ามกลางศึกหนักจาก เค อริจอมแสบที่จ้องเล่นงาน ชวนคุยประเด็นร้อน...
ลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส วันสุดท้ายอาจไม่เต็ม 30 ล้านสิทธิ์ ศาลตัดสินจำคุก 3 ปี อดีต 2 ป. ป. ช. ปกปิดข้อมูลการไต่สวนกรณี นาฬิกาบิ๊กป้อม จากกรณีศาลตัดสินจำคุก อดีต 2 ป.
ป. ช.
จะโยงไปถึงเรื่องอะไรต่อบ้าง ที่มาขององค์กรอิสระ สำคัญอย่างไร ฝ่ายค้านติดขัดเกมในสภา การทำงานเคลื่อนตัวยาก สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลความรู้หลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า คนไทยคือใคร มาจากไหน สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
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