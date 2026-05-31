เรื่องราวของท่านอาจารย์ชัยณรงค์ ผู้บุกเบิกโอกาสและรากฐานเกษตรกรรมในเมียนมา

ย้อนรอย 36 ปีของคนไทยในเมียนมา พบกับท่านอาจารย์ ดร.นสพ.ดร.ชัยณรงค์ ผู้เปิดบ้านและห้องครัวให้คนไทยได้ทานอาหารไทยในย่างกุ้ง นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกการค้า การลงทุน และวางรากฐานเกษตรกรรมสมัยใหม่ในเมียนมา สร้างคุณงามความดีที่วัดไม่ได้ด้วยเงินทอง
หากเราย้อนกลับไปเมื่อกว่า 30 ปีก่อน ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศ เมียนมา การหา อาหารไทย รสชาติแท้ๆ เป็นเรื่องยากมาก เพราะร้าน อาหารไทย มีน้อยมากในยุคนั้น บรรดาคนไทยที่ไปทำมาหากินอยู่ที่นั่นจึงมักประสบปัญหาเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะ อาหารไทย ที่คิดถึงบ้าน แต่โชคดีที่พวกเราได้รู้จักท่านอาจารย์ ดร.
นสพ. ดร.
ชัยณรงค์ ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจที่บุกเบิกการค้าและการลงทุนในเมียนมา ท่านอาจารย์มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเปิดบ้านและห้องครัวของท่านให้กับคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ก็ตาม ทุกวันท่านจะสั่งให้แม่ครัวทำอาหารไทยหม้อใหญ่ๆ วางไว้ในครัว เพื่อรองรับเพื่อนคนไทยที่มาหา ซึ่งกลายเป็นแหล่งพึ่งพิงทางด้านอาหารที่สำคัญสำหรับคนไทยในย่างกุ้งในยุคที่บ้านเมืองยังปิดสนิท ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผมคลุกคลีอยู่ในเมียนมา ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ จากยุคที่ปิดประเทศจนถึงยุคแห่งโอกาสและความผันผวน สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้คือความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชี แต่วัดกันที่ร่องรอยแห่งคุณงามความดีที่เราทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง ท่านอาจารย์ชัยณรงค์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบุคคลที่สร้างคุณงามความดีและวางรากฐานสำคัญให้กับวงการเกษตรกรรมสมัยใหม่ในเมียนมา ท่านได้นำเทคโนโลยีและความรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในเมียนมา ช่วยให้เกษตรกรท้องถิ่นมีผลผลิตที่ดีขึ้น และยังเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับคนไทยอีกด้วย นอกจากเรื่องอาหารไทยแล้ว ท่านอาจารย์ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ท่านเป็นที่เคารพรักของทั้งคนไทยและคนเมียนมา เพราะความมีน้ำใจและความเสียสละเพื่อส่วนรวม เรื่องราวของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจในต่างแดน โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา การที่ท่านเป็นทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ท่านเป็นแบบอย่างของการใช้ความรู้และความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม วันนี้ผมอยากถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลระดับตำนานนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและซาบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะอยู่คู่แผ่นดินเมียนมาสืบไ
