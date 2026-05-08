เรือนเสมือนญาติ : นักท่องเที่ยวได้พักในห้องพักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อศกนี้แล้ว

เราจะพูดถึงเรือนเสมือนญาติ ซึ่งเป็นสถานที่พักคล้ายกับเรือนญาติของผู้ป่วยที่สร้างขึ้น โดยมีงบประมาณส่วนตัวที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าอาวาสองค์ก่อน และมีเงินทุนอีก 50,000 บาทที่ได้รับการบริจาคโดยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
เรือนเสมือนญาติ" เริ่มจากการขออนุญาตเจ้าอาวาสองค์ก่อน พระพิศาลพัฒนกิจ โดยได้งบจากวัดมา 50,000 บาท และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ อีก 50,000 บาท ผสมกับเงินทำบุญจากเจ้าหน้าที่ รพ.
ศิริราช สร้างห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วย ทำให้สามารถเริ่มต้นจากห้องเล็กๆ เพียง 2 ห้อง รับคนได้ 5-6 คน 4.
พักตามจริง ระยะเวลาการพักจะอิงตามแผนการรักษาในใบส่งตัว ไม่ว่าจะเป็น 3 วัน 5 วัน หรือ 90 วัน ก็สามารถพักได้ตลอดการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจนจบการรักษา "เคยมีเคสพักนานที่สุดถึง 6 เดือน รักษาจนคุ้นเคยกันเหมือนญาติ วันที่มาเขานั่งรถเข็นมา แต่ขากลับเขาเดินกลับเองได้ เห็นแล้วมันอิ่มใจ นี่คือที่มาของชื่อเรือนเสมือนญาติ" พระอาจารย์ภักดีกล่า
