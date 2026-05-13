เรือใบสีฟ้าเครื่องร้อนถล่มพาเลซ 3-0 จี้อาร์เซน่อลเหลือ 2 แต้ม ลุ้นแชมป์ลีกโค้งสุดท้าย

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านเอาชนะ คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 3-0 โดยได้ฟิล โฟเด้น ทำสองแอสซิสต์ ช่วยให้ทีมเก็บแต้มสำคัญไล่บี้จ่าฝูงอาร์เซน่อลเหลือเพียง 2 คะแนน ก่อนเตรียมลุยศึกชิงเอฟเอ คัพ
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดตกค้าง เมื่อคืนวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 กลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกดดันสำหรับแฟนบอลทัพเรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ต้องลงสนามในภารกิจสำคัญเพื่อไล่ล่าแชมป์ลีก โดยในเกมนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ทีมอันดับ 15 ของตาราง สถานการณ์ก่อนเริ่มเกมนั้น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ รั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงโดยมีคะแนนตามหลัง อาร์เซน่อล อยู่ 5 คะแนน ซึ่งหมายความว่าการคว้าชัยชนะในนัดนี้คือเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อย่างมีความหวัง โดยหากเก็บสามแต้มเต็มได้ จะทำให้ช่องว่างคะแนนลดลงเหลือเพียง 2 แต้มเท่านั้น ทางด้าน เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมจอมแท็กติก ได้ตัดสินใจปรับทัพโดยการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง เพื่อรักษาสภาพร่างกายและความสดของเหล่านักเตะตัวหลักเอาไว้สำหรับศึกนัดชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพ ที่จะมีคิวลงสนามพบกับ เชลซี ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ขณะที่ฝั่ง คริสตัล พาเลซ หรือทีม ดิ อีเกิ้ลส์ นั้นไม่มีความกดดันในเรื่องของการหนีตกชั้น เนื่องจากสามารถเอาตัวรอดในลีกได้อย่างปลอดภัยแล้ว แต่พวกเขากลับมีความตื่นเต้นในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากสโมสรกำลังเตรียมตัวสำหรับภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ในการชิงชนะเลิศ ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของการแข่งขัน ในช่วงแรกของเกมทั้งสองทีมต่างชิงจังหวะกันอย่างระมัดระวัง แต่ด้วยมาตรฐานการเล่นที่เหนือกว่าของเจ้าบ้าน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำให้พวกเขาเป็นฝ่ายครองเกมบุกเข้าใส่ได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนาทีที่ 32 ความยอดเยี่ยมของ ฟิล โฟเด้น ก็ปรากฏให้เห็น เมื่อ มาเตอุส นูเนส จ่ายบอลส่งต่อให้ โฟเด้น ซึ่งในจังหวะนี้เขาได้โชว์ทักษะขั้นสูงด้วยการตอกส้นจ่ายบอลอย่างเหนือชั้นให้ อองตวน เซเมนโย่ หลุดเข้าไปซัดบอลเลียดผ่านตัว ดีน เฮนเดอร์สัน ผู้รักษาประตูทีมเยือน เสียบเข้าที่เสาไกลอย่างเด็ดขาด ส่งผลให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขึ้นนำเป็น 1-0 ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องของแฟนบอลใน estadio แต่อย่างไรก็ตาม ทีมเยือนยังคงพยายามตั้งสติและหาจังหวะโต้กลับ แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของเจ้าถิ่นได้ จากนั้นในนาทีที่ 40 แฟนบอลเรือใบสีฟ้าต้องกรีดร้องด้วยความดีใจอีกครั้ง เมื่อ ยอสโก กวาร์ดิโอล ยกบอลโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างแม่นยำให้ ฟิล โฟเด้น อีกครั้ง และครั้งนี้เขาจัดแอสซิสต์ที่สองของเกมด้วยการส่งบอลให้ โอมาร์ มาร์มูช พลิกบอลหลบกองหลังก่อนจะหวดตูมเดียวเข้าไปตุงตาข่าย ทำให้จบครึ่งแรก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นำห่างเป็น 2-0 ซึ่งเป็นสกอร์ที่สะท้อนถึงรูปเกมที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน เข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงพยายามคุมจังหวะของเกมและหาโอกาสทำประตูเพิ่มเพื่อความเด็ดขาด ขณะที่ คริสตัล พาเลซ พยายามปรับหมากเพื่อหวังทวงประตูคืน แต่จุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงท้ายเกมเกิดขึ้นในนาทีที่ 81 เมื่อ ไดจิ คามาดะ มิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นของทีมเยือน พาบอลลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะล้มลงในลักษณะที่พยายามจะเรียกจุดโทษ ทว่าผู้ตัดสินมองว่าเป็นการแสดงละครหรือพุ่งล้ม จึงตัดสินใจแจกใบเหลืองให้กับสตาร์ชาวญี่ปุ่นทันที สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่นพาเลซเป็นอย่างมาก และในนาทีที่ 84 ความผิดพลาดในแนวรับของทีมเยือนก็ถูกลงโทษ เมื่อ ไรยัน แชร์กี้ จ่ายบอลทะลุช่องสุดเฉียบขาดผ่านแนวรับของ คริสตัล พาเลซ ให้ ซาวินโญ่ วิ่งสอดขึ้นมาแปบอลด้วยเท้าซ้ายเข้าไปอย่างนิ่มนวล ทำให้สกอร์บอร์ดขยับเป็น 3-0 และจบเกมลงด้วยชัยชนะขาดลอยของเจ้าบ้าน บทสรุปของแมตช์นี้ส่งผลให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เก็บเพิ่มเป็น 77 คะแนน ไล่จี้ อาร์เซน่อล จ่าฝูงเหลือเพียง 2 แต้มเท่านั้น โดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียง 2 นัดสุดท้าย ซึ่งจะทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มีความเข้มข้นถึงขีดสุด เพราะทุกแต้มมีความหมายอย่างยิ่งยวด ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อตารางคะแนน แต่ยังสร้างขวัญและกำลังใจอย่างมหาศาลให้กับลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ก่อนที่จะต้องย้ายสนามไปโฟกัสกับเกมนัดชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพ ที่เวมบลี่ย์ในคืนวันเสาร์นี้ ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมในฐานะผู้ท้าชิงความสำเร็จในหลายรายการพร้อมกัน สำหรับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในเกมนี้ประกอบด้วย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ทำหน้าที่เฝ้าเสา แผงหลังนำโดย อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, มาร์ค เกฮี, ยอสโก กวาร์ดิโอล และ ไรยัน ไอต์-นูรี กองกลางใช้ มาเตอุส นูเนส และ แบร์นาร์โด ซิลวา ส่วนแนวรุกประกอบด้วย ซาวินโญ่, ฟิล โฟเด้น, อองตวน เซเมนโย่ และ โอมาร์ มาร์มูช ทางด้าน คริสตัล พาเลซ ใช้ ดีน เฮนเดอร์สัน เป็นผู้รักษาประตู พร้อมด้วย เจย์ดี ก็องโวต์, มักซ็องซ์ ลาครัวซ์, คริส ริชาร์ดส์ ในแนวรับ โดยมี ดาเนียล มูนญอซ, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, วิลล์ ฮิวจ์ส และ ไทริค มิตเชลล์ คุมกลาง และใช้ เบรนแนน จอห์นสัน, เยเรมี่ ปีโน่ รวมถึง ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า ในเกมรุ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก ฟิล โฟเด้น ลุ้นแชมป์
