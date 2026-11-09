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Economy

เรือสำราญ MV Odyssey ถูกอายัดที่สิงคโปร์ เหตุวิกฤตเงิน บริษัท Villa V ล้มละลาย

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย
เรือสำราญ MV Odyssey ถูกอายัดที่สิงคโปร์ เหตุวิกฤตเงิน บริษัท Villa V ล้มละลาย
MV Odyssey · Villa V Residences · สิงคโปร์
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เรือสำราญ MV Odyssey ถูกอายัดที่ท่าเรือสิงคโปร์หลังบริษัท Villa V Residences จากสหรัฐฯ ยุติการดำเนินงาน เนื่องจากปัญหาทางการเงินและราคาน้ำมันพุ่งสูง ทำให้ผู้โดยสารกว่า 98 คนยังติดค้างอยู่ในกัมพูชา

เรือสำราญเรือหรู MV Odyssey ถูกอายัดไว้ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในประเทศ สิงคโปร์ เมื่อวานนี้ (8 พฤศจิกายน) หลังจากเกิดข้อพิพาททางการเงินอย่างรุนแรงระหว่างบริษัทเจ้าของเรือกับเหล่าผู้ให้บริการและเจ้าหนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรือลำดังกล่าวเพิ่งเดินทางออกจากประเทศ กัมพูชา ในสภาพที่ว่างเปล่าจากผู้โดยสารทั้งหมด

สาเหตุการอายัดเรือและปัญหาทางการเงิน

การอายัดเรือครั้งนี้นับเป็นผลพวงโดยตรงจากการที่บริษัท Villa V Residences ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศยุติและล้มเลิกการดำเนินงานของเรือลำนี้ เอกสารทางศาลระบุชื่อ บริษัท Helmsman LLC ในสิงคโปร์ว่าเป็นผู้ดำเนินการอายัดเรือลำดังกล่าว แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับสื่อ CBS News ว่า การดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มว่าริเริ่มโดยซัพพลายเออร์ผู้จัดหาเชื้อเพลิง โดยระบุว่าบริษัท Villa V มีหนี้ค้างชำระให้กับซัพพลายเออร์รายหนึ่งในภูมิภาคแห่งนี้ มีมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 16.75 ล้านบาท

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แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าผู้ร้องสิทธิ์รายนี้คือใคร แต่สถานะทางการเงินของเรือลำนี้ได้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตมาหลายเดือนแล้ว ก่อนที่เรือจะเดินทางมาถึงกัมพูชา มีรายงานระบุว่าบริษัทประสบปัญหาทางการเงินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และมีข่าวลือว่าบริษัทเคยขอให้ผู้พักอาศัยช่วยสมทบทุนเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานยังสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่มาตรการเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบต่อการเดินทางและสถานการณ์ผู้โดยสาร

เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เรือต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อแผนการเดินทางรอบโลกเป็นเวลา 3 ปีของเรือโอดิสซีย์ต้องหยุดชะงักลงอย่างกะทันหันที่ประเทศกัมพูชา โดยผู้โดยสารราว 200 คน ได้รับการแจ้งให้ลงจากเรือที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ด้วยคำเตือนล่วงหน้าเพียงช่วงเวลาสั้นๆ นายท็อป โสเพียก โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ยังเหลือผู้โดยสารประมาณ 98 คนที่ยังอยู่ในประเทศกัมพูชา โดยพักอาศัยอยู่ที่ต่างๆ เช่น สีหนุวิลล์ กัมปอต แกบ เสียมราฐ และพนมเปญ ส่วนผู้โดยสารคนอื่นได้เดินทางกลับประเทศของตนหรือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นในภูมิภาคไปแล้ว

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ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม The Post ได้รายงานถึงสาเหตุของการยกเลิกการดำเนินงานว่า มาจากปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจเรือสำราญที่พักอาศัยดังกล่าวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ในเชิงการเงิน บริษัท Villa V ได้ประกาศว่าค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงรายเดือน ซึ่งปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อห้องพัก ได้พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในบางพื้นที่ของเอเชีย ทำให้บริษัทต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายด้วยการแล่นเรือช้าลงและจอดแวะพักตามท่าเรือต่างๆ นานขึ้น แต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายทางการเงินได้

อนาคตของเรือและกระบวนการทางกฎหมาย

ปัจจุบัน เรือโอดิสซีย์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหนี้หรือผู้ให้สินเชื่อ หลังจากบริษัท Villa V ไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้ การอายัดเรือเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่อนุญาตให้มีการกักเรือไว้ เพื่อรองรับข้อเรียกร้องทางการเงินหรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติม หรือการขายเรือผ่านคำสั่งศาล อนาคตของเรือโอดิสซีย์ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง หลังจากถูกอายัดที่สิงคโปร์ ส่วนอดีตผู้โดยสารซึ่งตกค้างอยู่ในกัมพูชากำลังเผชิญกับความท้าทายในการวางแผนการเดินทางและหาที่พักอาศัยใหม่

เรือลำนี้เริ่มการเดินเรือรอบโลกจากเมืองเบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 โดยเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถซื้อหรือเช่าที่พักบนเรือระหว่างการเดินเรือไปทั่วโลก บริษัท Villa V เคยโฆษณาเรือลำนี้ในฐานะ "บ้านลอยน้ำ" ที่เปิดโอกาสให้ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้อย่างไม่มีกำหนดสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม สถานะปัจจุบันของเรือและบริษัทเจ้าของเรือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

MatichonOnline#28 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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MV Odyssey Villa V Residences สิงคโปร์ กัมพูชา สีหนุวิลล์

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