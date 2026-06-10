เรียนสำนักทะเบียนกลาง กรุณาเร่งรัดการดำเนินการ

ผมได้ยื่นขอข้อมูล "รายชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผม" ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จนถึงวันนี้ แต่ผมยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวตามสิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้รับ
ผมได้ยื่นขอข้อมูล "รายชื่อบุคคลผู้เข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ของผม" ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมากว่า 1 เดือนแล้ว แต่ผมยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวตามสิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อผมติดตามเรื่อง กลับได้รับคำตอบเพียงว่า "ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ใหญ่ลงนามอนุมัติและจัดส่งทางอีเมล" ซึ่งคำตอบนี้ถูกแจ้งมาเป็นเวลานานมากแล้ว แต่จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเงียบ ผมอยากเรียนตรงๆ ด้วยความเคารพว่า สิทธิของประชาชน ไม่ควรถูกปล่อยให้รอแบบไร้กำหนด โดยเฉพาะเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคล ของตนเอง ที่ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงตามหลัก ความโปร่งใสและความเป็นธรรม ความล่าช้าเช่นนี้ อาจดูเป็นเพียงเอกสารหนึ่งฉบับสำหรับบางคน แต่สำหรับประชาชนที่กำลังรอความชัดเจน มันคือเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อ หน่วยงานภาครัฐโดยตรง ผมจึงขอให้ทางสำนักทะเบียนกลาง กรุณา เร่งรัดการดำเนินการ และมอบความเป็นธรรมให้กับประชาชนคนหนึ่ง ที่ยังเชื่อมั่นในระบบ และยังเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ครับ สุดท้ายนี้ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของท่านจะมีความเป็นธรรมให้กับประชาชน จงรักษาเกียรติขององค์กรท่านด้วย เพราะความศรัทธาของประชาชน ต่อหน่วยงานท่าน คือ ความหวังที่ ประชาชนคนนึง จะได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุดครั.
ผมได้ยื่นขอข้อมูล "รายชื่อบุคคลผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผม" ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 จนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมากว่า 1 เดือนแล้ว แต่ผมยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวตามสิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อผมติดตามเรื่อง กลับได้รับคำตอบเพียงว่า "ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ใหญ่ลงนามอนุมัติและจัดส่งทางอีเมล" ซึ่งคำตอบนี้ถูกแจ้งมาเป็นเวลานานมากแล้ว แต่จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็ยังเงียบ ผมอยากเรียนตรงๆ ด้วยความเคารพว่า สิทธิของประชาชนไม่ควรถูกปล่อยให้รอแบบไร้กำหนด โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ที่ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงตามหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรม ความล่าช้าเช่นนี้ อาจดูเป็นเพียงเอกสารหนึ่งฉบับสำหรับบางคน แต่สำหรับประชาชนที่กำลังรอความชัดเจน มันคือเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อ หน่วยงานภาครัฐโดยตรง ผมจึงขอให้ทางสำนักทะเบียนกลาง กรุณาเร่งรัดการดำเนินการ และมอบความเป็นธรรมให้กับประชาชนคนหนึ่ง ที่ยังเชื่อมั่นในระบบ และยังเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ครับ สุดท้ายนี้ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานของท่านจะมีความเป็นธรรมให้กับประชาชน จงรักษาเกียรติขององค์กรท่านด้วย เพราะความศรัทธาของประชาชน ต่อหน่วยงานท่าน คือ ความหวังที่ ประชาชนคนนึง จะได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุดครั
เรียนสำนักทะเบียนกลาง เร่งรัดการดำเนินการ ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของประชาชน ความโปร่งใสและความเป็นธรรม
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