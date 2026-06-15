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เริ่มแล้ววันนี้ โครงการไทยช่วยไทยพลัส หวังเพิ่มยอดขายร้านค้ารายย่อยด้วยเอไอนกกระซิบ

เศรษฐกิจ News

เริ่มแล้ววันนี้ โครงการไทยช่วยไทยพลัส หวังเพิ่มยอดขายร้านค้ารายย่อยด้วยเอไอนกกระซิบ
ไทยช่วยไทยพลัสเอไอนกกระซิบฟู้ดเดลิเวอรี
📆6/15/2026 8:21 AM
📰DailynewsTwit
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📊News: 47% · Publisher: 51%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยการเริ่มต้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี โดยมีธนาคารกรุงไทยนำเอไอนกกระซิบมาช่วยร้านค้าวิเคราะห์ยอดขายและลดต้นทุน คาดเพิ่มยอดขายได้ถึง 500-600%

วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงการเริ่มต้นโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งพลัส โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้ร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม ฟู้ดเดลิเวอรี ่ชั้นนำ เช่น แกร็บฟู้ด ไลน์แมน โรบินฮู้ด และช้อปปี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ถึง 21.00 น.

ของทุกวัน โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สนับสนุนหลัก และได้นำเอไอที่เรียกว่า 'นกกระซิบ' มาใช้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เอไอตัวนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถวิเคราะห์ยอดขาย ลดต้นทุน และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของร้านค้ารายย่อยที่กำลังประสบปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบัน นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่า แพลตฟอร์มทั้งสี่แห่งที่ร่วมโครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมา ร้านค้าที่เข้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 500-600% และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ยอดขายยังคงเพิ่มขึ้นอีก 100-200% ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสจึงมุ่งหวังให้ร้านค้ารายเล็กและรายย่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัลและการขายของออนไลน์ ผ่านการอัปสกิลและรีสกิล ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เอไอนกกระซิบยังเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนที่ซื้อมา เปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง เพื่อให้ร้านค้าสามารถปรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้ โดยไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชีหรือนักวิเคราะห์มาเอง สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มที่ร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยาก เพราะจะมีแพลตฟอร์มคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โครงการนี้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนให้กับร้านค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นค

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DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

ไทยช่วยไทยพลัส เอไอนกกระซิบ ฟู้ดเดลิเวอรี ร้านค้ารายย่อย ดิจิทัล

 

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