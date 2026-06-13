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เริ่มวันนี้! ใช้สิทธิ 'ไทยช่วยไทยพลัส 60/40' ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 4 แพลตฟอร์ม ร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้าน

ข่าวเศรษฐกิจ News

เริ่มวันนี้! ใช้สิทธิ 'ไทยช่วยไทยพลัส 60/40' ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 4 แพลตฟอร์ม ร้านเข้าร่วมกว่า 88,000 ร้าน
ไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรีลดค่าครองชีพ
📆6/13/2026 8:08 AM
📰PostToday
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📊News: 38% · Publisher: 51%

รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการ 'ไทยช่วยไทยพลัส 60/40' ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 4 แพลตฟอร์มหลัก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ โดยมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพ

รัฐบาล เดินหน้ามาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาค่าครองชีพประชาชน ผ่านโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิผ่านบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี บน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยนางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการเพิ่มช่องทาง ฟู้ดเดลิเวอรี จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้สะดวกยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชัน 'ถุงเงิน' แล้วกว่า 88,198 ร้านค้า สะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการในการร่วมมือกับ รัฐบาล ขยายช่องทางขาย เพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค สำหรับประชาชน สามารถใช้สิทธิผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.

ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 โดยรัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% ของค่าอาหารและเครื่องดื่ม สูงสุดครั้งละ 40 บาท รวมวงเงินสูงสุด 1,000 บาทต่อคน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,041,907 ร้านค้า ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านอื่นๆ ทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น.

พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า 26,040,623 คน มียอดใช้จ่ายสะสม 27,125.23 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 15,737.95 ล้านบาท และเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 11,387.28 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิสำเร็จ 24,577,399 คน และมีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,189,420 คน บรรยากาศการจับจ่ายยังคงคึกคัก สะท้อนความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้น รัฐบาลจะติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาโครงการในระยะต่อไ

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ไทยช่วยไทยพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี ลดค่าครองชีพ รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ

 

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