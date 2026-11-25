เรย์ ดาลิโอ เผยสัดส่วนทองคำ 15% ในพอร์ต พร้อมเตือน Bitcoin ยังไม่ใช่สินทรัพย์สำรอง
เรย์ ดาลิโอ แนะนำให้นักลงทุนถือทองคำ 10-15% เพื่อกระจายความเสี่ยงจากหนี้สินโลก และแสดงความกังขาต่อสถานะ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์สำรองของธนาคารกลาง
เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับยักษ์ใหญ่ Bridgewater Associates ได้เผยมุมมองด้านการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านรายการ Money Rehab ของ Nicole Lapin โดยชี้ให้เห็นว่า ทองคำ ยังคงเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงที่น่าสนใจกว่าคริปโทเคอร์เรนซีในมุมมองของเขา
แนะนำถือครองทองคำ 15% ในพอร์ตการลงทุน
เรย์ ดาลิโอ แนะนำให้นักลงทุนถือครองทองคำในสัดส่วนระหว่าง 10% ถึง 15% ของพอร์ตการลงทุน แม้ว่าจะน้อยกว่าสัดส่วนที่แนะนำสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ก็ตาม มุมมองนี้มีความสำคัญต่อความเชื่อเรื่องทองคำดิจิทัล เนื่องจากดาลิโอแสดงความกังขาว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยอมรับ Bitcoin ในสถานะดังกล่าวหรือไม่Also readชรัส เฟื่องอารมย์ เท teamed The Gentlemen ยกเวทีชุมทางดาวทองร่วมบุญมหากฐิน
ดาลิโออ้างถึงแนวคิดที่ว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ชนิดเดียวที่ไม่ต้องพึ่งพาคำสัญญาของใคร และสามารถเก็บรักษาไว้กับตัวเองได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่การถือครองคริปโทเคอร์เรนซีสามารถถูกติดตามตรวจสอบได้ และสินทรัพย์อาจถูกยึดได้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
ความเชื่อมโยงระหว่างหนี้สินโลกกับทองคำ
เรย์ ดาลิโอ เชื่อมโยงสัดส่วนทองคำ 10% ถึง 15% เข้ากับความเสี่ยงด้านหนี้สิน โดยอธิบายว่าทองคำจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อการกู้ยืมที่มากเกินไปเริ่มสร้างแรงกดดันต่อระบบสินเชื่อ การจัดสรรในระดับนี้สามารถรับมือได้ทั้งในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นและขาลง
แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการกระจายความเสี่ยงของดาลิโอ ที่ระบุว่า การลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีและไม่มีความสัมพันธ์กัน 10 ถึง 15 ตัว สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับเดิมได้โดยลดความเสี่ยงลงเหลือเพียงราว 1 ใน 5
แรงซื้อทองคำจากธนาคารกลางจีน
แรงซื้อทองคำจากฝั่งธนาคารกลางปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้เข้าซื้อทองคำเพิ่มถึง 740,000 ออนซ์ในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
การเข้าซื้อครั้งนี้อาศัยจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากกว่า 6% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก
อนาคต Bitcoin และจุดชี้วัดสำคัญ
Willy Woo นักวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนชื่อดัง ยกให้ทั้ง Bitcoin และทองคำเป็นหลุมหลบภัยสำคัญ พร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์ Debt Reset หรือการที่รัฐบาลไม่สามารถชำระหนี้ได้จนต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
เรย์ ดาลิโอ ตอบรับว่าเขา ยังคงถือ Bitcoin อยู่ แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม จุดชี้วัดสำคัญในระยะยาวคือ การตัดสินใจของธนาคารกลางทั่วโลก หากธนาคารกลางยังคงสะสมทองคำต่อไป ทองคำก็จะยังคงครองตำแหน่งสินทรัพย์สำรองอันดับหนึ่ง แต่หากเริ่มถือครอง Bitcoin อย่างเป็นทางการ นั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ท้าทายกรอบความคิดเดิมและยกระดับ Bitcoin ไปสู่สินทรัพย์สำรองระดับโลก
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