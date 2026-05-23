เร agonizing over England squad selection

The English Football Association is currently grappling with difficult decisions regarding the selection of the national team for the upcoming Euros. Among the most contentious issues are the omissions of experienced players like Harry Maguire and Tenders Alexander-Arnold from Manchester United and reigning Champions League winners Liverpool respectively. Other notable choices include the inclusion of Jordan Henderson and Ivan Toney, who recently signed a contract with a Saudi Arabian club in the hope of boosting home-grown talent.
หนึ่งในประเด็นใหญ่ที่สุดคือการตัดชื่อ แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลุดจากทีมไป แม้ว่าเจ้าตัวจะกลับมาโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของ ไมเคิ่ล คาร์ริค จนได้รับสัญญาใหม่จากสโมสร ทูเคิ่ล ตัดสินใจเลือก แดน เบิร์น จากนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ติดทีมแทน ทั้งที่หลายฝ่ายมองว่า แม็กไกวร์ มีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากกว่า หลังลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้วถึง 66 นัด และยังผ่านสมรภูมิเวิลด์ คัพ มาแล้วถึง 2 สมัยอีกหนึ่งจุดที่แฟนบอลไม่เข้าใจ ทูเคิ่ล เลยคือการไม่มีชื่อของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ จากเรอัล มาดริด ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีเกมรุกดีที่สุดในตำแหน่งดังกล่าว ขณะที่ เจด สเปนซ์ กลับมีชื่อติดทีม ทั้งที่ทำผลงานกับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ได้ไม่เข้าตา แถมต้นสังกัดยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นด้วย นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนช่วงท้ายฤดูกาลสำหรับแดนกลางก็เป็นอีกตำแหน่งที่ถูกตั้งคำถามอย่างมาก เมื่อการเรียก จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มิดฟิลด์วัย 35 ปีจากอาแจ็กซ์ กลับมาติดทีม ซึ่งสร้างเสียงวิจารณ์ไม่น้อย สวนทางกับ มอร์แกน กิ๊บบส์-ไวท์ และ อดัม วอร์ตัน ต่างทำผลงานยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดตลอดฤดูกาล แต่กลับไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ โนนี่ มาดูเอเก้ กลายเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ถูกมองว่าค้านสายตาแฟนบอล หลังยิงได้เพียง 2 ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แม้ว่าต้นสังกัดอย่าง อาร์เซน่อล จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ตาม หลายฝ่ายมองว่าชื่อของ จาร์ร็อด โบเว่น และ ฮาร์วีย์ บาร์นส์ คู่ควรติดทีมชุดนี้มากกว่า มาดูเอเก้ หลังต่างมีผลงานยิงประตูและแอสซิสต์ดีกว่าอย่างชัดเจนการเรียก ไอแวน โทนี่ย์ กลับมาติดทีมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อน เนื่องจากเจ้าตัวย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี 2024 และฟอร์มโดยรวมก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนเดิมแล้ว นอกจากนี้ อังกฤษ ยังมี แฮร์รี่ เคน และ โอลลี่ วัตกรินส์ เป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้ว ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการพา โทนี่ย์ ไปด้วยอาจไม่จำเป็นเท่ากับการเพิ่มนักเตะเกมรุกสร้างสรรค์อย่าง พาลเมอร์ เข้าไปในที.
หนึ่งในประเด็นใหญ่ที่สุดคือการตัดชื่อ แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลุดจากทีมไป แม้ว่าเจ้าตัวจะกลับมาโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของ ไมเคิ่ล คาร์ริค จนได้รับสัญญาใหม่จากสโมสร ทูเคิ่ล ตัดสินใจเลือก แดน เบิร์น จากนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ติดทีมแทน ทั้งที่หลายฝ่ายมองว่า แม็กไกวร์ มีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากกว่า หลังลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้วถึง 66 นัด และยังผ่านสมรภูมิเวิลด์ คัพ มาแล้วถึง 2 สมัยอีกหนึ่งจุดที่แฟนบอลไม่เข้าใจ ทูเคิ่ล เลยคือการไม่มีชื่อของ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ จากเรอัล มาดริด ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีเกมรุกดีที่สุดในตำแหน่งดังกล่าว ขณะที่ เจด สเปนซ์ กลับมีชื่อติดทีม ทั้งที่ทำผลงานกับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ได้ไม่เข้าตา แถมต้นสังกัดยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นด้วย นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนช่วงท้ายฤดูกาลสำหรับแดนกลางก็เป็นอีกตำแหน่งที่ถูกตั้งคำถามอย่างมาก เมื่อการเรียก จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มิดฟิลด์วัย 35 ปีจากอาแจ็กซ์ กลับมาติดทีม ซึ่งสร้างเสียงวิจารณ์ไม่น้อย สวนทางกับ มอร์แกน กิ๊บบส์-ไวท์ และ อดัม วอร์ตัน ต่างทำผลงานยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดตลอดฤดูกาล แต่กลับไม่มีชื่อในทีมชุดนี้ โนนี่ มาดูเอเก้ กลายเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ถูกมองว่าค้านสายตาแฟนบอล หลังยิงได้เพียง 2 ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ แม้ว่าต้นสังกัดอย่าง อาร์เซน่อล จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ตาม หลายฝ่ายมองว่าชื่อของ จาร์ร็อด โบเว่น และ ฮาร์วีย์ บาร์นส์ คู่ควรติดทีมชุดนี้มากกว่า มาดูเอเก้ หลังต่างมีผลงานยิงประตูและแอสซิสต์ดีกว่าอย่างชัดเจนการเรียก ไอแวน โทนี่ย์ กลับมาติดทีมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อน เนื่องจากเจ้าตัวย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี 2024 และฟอร์มโดยรวมก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนเดิมแล้ว นอกจากนี้ อังกฤษ ยังมี แฮร์รี่ เคน และ โอลลี่ วัตกรินส์ เป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้ว ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการพา โทนี่ย์ ไปด้วยอาจไม่จำเป็นเท่ากับการเพิ่มนักเตะเกมรุกสร้างสรรค์อย่าง พาลเมอร์ เข้าไปในที
Harry Maguire Ivan Toney Jordan Henderson Premier League Saudi Arabian Clubs Europe Tenders Alexander-Arnold
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Transfer News Roundup: Liverpool's Trent Alexander-Arnold Offer, Man United's Chilwell Pursuit, and MoreThis news round-up covers various transfer rumors and developments across Europe. Liverpool is reportedly offering a lucrative contract to keep Trent Alexander-Arnold at Anfield, while Manchester United looks to solidify their left-back position by targeting Chelsea's Ben Chilwell.
Read more »
Liverpool ชนะ Man United | Salah ทุบสถิติLiverpool ชนะ Manchester United 2-1
Read more »
Club Brugge บุกยำ อตาลันต้า 3-1 ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย UEFA Champions LeagueClub Brugge ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อบุกมายำ อตาลันต้า 3-1 ในนัดที่สองของรอบเพลย์ออฟ UEFA Champions League ส่งผลให้ทีมจากเบลเยียมผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม 5-2
Read more »
ไทยออยล์ รับรางวัล ATD EXCELLENCE IN PRACTICE 2025 AWARD WINNER จากโครงการ 5 สุข : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ATD EXCELLENCE IN PRACTICE 2025 AWARD ประเภท Diversity and Inclusion จากสมาคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Association for Talent Development (ATD) จาก “โครงการ 5 สุข : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ”...
Read more »
Rony Ryan: Slat Criticizes Salah, Slates Liverpool, and UEFA Champions League FateFormer Liverpool captain Rony Ryan criticizes Salah and Slates Liverpool and UEFA Champions League fate.
Read more »
Liquid Biopsy: A Game-Changer in Cancer TreatmentThis technology replaces biopsy by analyzing blood samples, providing more accurate, less invasive, and quicker detection of cancer. Key differences include ctDNA, resembling ‘cell residue’ of dead cancer cells, and CTC, which are ‘live cancer cells’ that can be tested for personalized medication selection. Formerly, blood tests had to be sent abroad, but now, they can be done domestically. With these advancements, reports are more reliable and are immediately put into practice. Another important gram is the absence of clearly visible malignant cells in some imaging studies, cancer cells in the blood can now be confirmed directly, significantly aiding diagnosis and early treatment.
Read more »