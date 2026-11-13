เยอรมัน บุกชนะเซอร์เบีย 3-1 คว้าสามคะแนนนำกลุ่มยูฟ่าเนชันส์ลีก
เยอรมนี บุกถล่มเซอร์เบีย 3-1 ในยูฟ่าเนชันส์ลีก ลีกเอ กลุ่ม 2 นัดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025 ทำให้เซอร์เบียหมดสิทธิ์เข้ารอบหลังแพ้ 5 นัดรวด
ทีมชาติ เยอรมนี สร้างผลงานสุดทรงพลังบุกไปเก็บสามคะแนนเต็มเหนือ ทีมชาติ เซอร์เบีย ด้วยสกอร์ 3-1 ในศึก ยูฟ่าเนชันส์ลีก ลีกเอ กลุ่ม 2 นัดที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2025 ผลแข่งขันนี้ทำให้ เยอรมนี กวาดคะแนนรวมเป็น 8 คะแนน ตามเท่า กับ กรีซ และยืนยันความชัดเจนในการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มที่จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบแปดทีมสุดท้ายในทันที
เยอรมนีเปิดเกมเร็วยิงได้ก่อนทันที
การปะทะกันครั้งนี้อันดราชเตเก้น และทีมงานผู้ฝึกสอนนำโดย เจอร์เกน คล็อปป์ เริ่มต้นเกมด้วยความกระตือรือร้นอย่างสูง โดย เยอรมนี สามารถเปิดเกมบุกกดดัน เซอร์เบีย ที่หมดสิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วเนื่องจากการตกลงไปอยู่ลำดับสุดท้ายของตารางและยังไม่มีคะแนนเก็บเลยแม้แต่แต้มเดียว ภายในช่วงเวลาไม่ถึง 3 นาทีแรกแห่งเกม ไค ฮาแวรทซ์ ก็ซัดประตูนำให้กับ เยอรมนี อย่างรวดเร็วจากการจ่ายของ แม็กซิมิเลียน มิตเทลสตัทท์ ซึ่งจังหวะโขกของ ฮาแวรทซ์ นั้นพุ่งไปโดน เซอร์ดาน บาบิช และกระดอนเข้าประตูไปเอง裁判使用เทคโนโลยีวีเออาร์ ยืนยันผลประตูอย่างถูกต้องทำให้ เยอรมนี นำห่าง 1-0 ในครึ่งแรกAlso read'อิตาลี' ฮึดแซงดับ 'ฝรั่งเศส' 3-1! 'เอสโปซีโต้' เหมาสอง พา 'อัซซูรี่' ผงาดจ่าฝูงกลุ่ม A1
กรูด้าลากคนเดียวทะลวงตาข่ายเซรบีย
ในครึ่งหลัง เยอรมนี ยิงนำ เซอร์เบีย 2-0 เมื่อ นาฬิกาข้อมือขึ้นอยู่ที่นาทีที่ 50 โจชัว คิมมิดช์ สับเปลี่ยนบอลให้กับ บรายาน กรูด้า ซึ่งโชว์ทักษะเฉพาะตัวลากบอลเดี่ยวมาจากครึ่งสนามและตะลุยเข้าไปซัดผ่านมือ มิลินโควิช-ซาวิซ ผู้รักษาประตูของ เซอร์เบีย เข้าไปอย่างงดงามนำห่าง 3-0 ก่อนที่ เซอร์เบีย จะมาแก้ตัวได้บ้างในนาทีที่ 56 เมื่อ เซอร์ดาน บาบิช ดาหน้าตัวเก่งมาซัดบอลตีไข่แตกให้ เซอร์เบีย ติดตั้งสกอร์ขึ้นมาเป็น 1-3 แต่เยอรมนี ก็ไม่อนุญาตให้คู่แข่งตามมาเป็นสองเท่าโดย โจชัว คิมมิดช์ ได้มีโอกาสยิงเพิ่มในนาทีที่ 65 แต่ถูกยกเล็ดผลเนื่องจากติดล้ำหน้า
เซอร์เบียเหลือเพียงเก้าคนในเกมสุดท้าย
สถานการณ์ของ เซอร์เบีย แย่ลงไปอีกเมื่อต้องเสียผู้เล่นสำคัญ วานยา ดราโกเยวิช ไปรับใบแดงในนาทีที่ 77 หลังทำฟาวล์อย่างรุนแรงใส่แข้งเยอรมนี โดย裁判เดิมให้เพียงใบเหลืองแต่หลังจากตรวจสอบวิดีโอช่วยตัดสินพบว่ามีความรุนแรงจึงเปลี่ยนเป็นใบแดงและในนาทีที่ 89 อังเดรีย ซิฟโควิช ก็มาโดนใบแดงอีกคนทำให้ เซอร์เบีย เหลือเพียง 9 คนในสนามก่อนจบเกม เยอรมนี บุกชนะ เซอร์เบีย 3-1 ตามผลคะแนนที่แท้จริง
เซอร์เบียหมดสิทธิ์เข้ารอบจมลื่งกลุ่ม
ผลคะแนน 8 แต้มของ เยอรมนี ทำให้ กรีซ ตกไปเป็นรองจ่าฝูงโดย เยอรมนี รักษาอันดับ 3 เดิมไว้ได้ แต่สำหรับ เซอร์เบีย พวกเขาแพ้ 5 นัดรวดและหมดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับการจมบ๊วยกลุ่มซึ่งมีโอกาสสูงที่จะถูกหล่นชั้นไปเล่นในลีกบีในรายการถัดไป โดยรายชื่อนักเตะ เซอร์เบีย ที่มี วานยา ดราโกเยวิช, มิโลช เวlech, โคสตา เนเดลโควิช, สเตฟาน กูเดลี, นิโกล่า มิลินโควิช, เซอร์ดาน บาบิช, ลาสซาร์ ซามาร์ดซิ, สเตฟาน ซอดิช, เซอร์เก มิลินโควิช-ซาวิซ, เปตาร์ ซุกาเชฟ, ดูซาน ทาดิช, และ มิไฮโล เซเวตโกวิช ส่วนทีม เยอรมนี มี อันเดร แชรเตเก้น, ฟิลลิพทรอย, โจนาธานทา, มาลิกเจา, แม็กซิมิเลียมมิตเทลสตัทท์, โจชัวคิมมิดช์, อเล็กซานเดอร์พาฟโลวิช, บรายานกรูด้า, โฟรเรียนเวียร์ทซ์, เดอร์รี่แชร์ฮันท์, และ ไคฮาแวรทซ์
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